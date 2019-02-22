Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, “Yemen’de acı büyük, çabanın da büyük olması gerekiyor. Ülkede 18 milyon insan yardıma muhtaç durumda. Yemen’de ölüm sınırında 400 bin bebek ve çocuk var. Bunların hemen gıda temin etmesi gerekiyor” dedi.

Kınık, 2015’ten sonra şiddetini artıran iç savaş ve insani krizin ülkede derin izler bıraktığını söyledi.

Kınık, “Tam kapasitemizle çalışıyoruz. Yemen’de sürekli insani yardım faaliyetlerini sürdürüyoruz. Bu kapsamda özellikle iç mültecilere sürekli verdiğimiz gıda desteği var. Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa kurduğumuz iki sahra hastanemiz, kolera salgınını önlemeye yönelik gönderdiğimiz ilaçlar ve su teminiyle ilgili projelerimiz var” diye konuştu.

2 bin 700 çocuk silah altına alındı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen’de çatışan tarafların 2 bin 700 çocuğu silah altına aldığını duyurdu. Yemen’de çatışmalardan en çok zarar görenlerin çocuklar olduğu vurgulanan açıklamada, çocukların çatışmaların hedefi olmaması gerektiğinin altı çizildi. Yemen’de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti.