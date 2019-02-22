0553 313 94 23

Yemen’de acı büyük

Açıklamalarda bulunan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık “Yemen’de acı büyük, çabanın da büyük olması gerekiyor. Yemen’de ölüm sınırında 400 bin bebek ve çocuk var.” ifadelerini kullandı.

22 Şubat 2019 Cuma 14:08

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, “Yemen’de acı büyük, çabanın da büyük olması gerekiyor. Ülkede 18 milyon insan yardıma muhtaç durumda. Yemen’de ölüm sınırında 400 bin bebek ve çocuk var. Bunların hemen gıda temin etmesi gerekiyor” dedi.

Kınık, 2015’ten sonra şiddetini artıran iç savaş ve insani krizin ülkede derin izler bıraktığını söyledi.

Kınık, “Tam kapasitemizle çalışıyoruz. Yemen’de sürekli insani yardım faaliyetlerini sürdürüyoruz. Bu kapsamda özellikle iç mültecilere sürekli verdiğimiz gıda desteği var. Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa kurduğumuz iki sahra hastanemiz, kolera salgınını önlemeye yönelik gönderdiğimiz ilaçlar ve su teminiyle ilgili projelerimiz var” diye konuştu.

2 bin 700 çocuk silah altına alındı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen’de çatışan tarafların 2 bin 700 çocuğu silah altına aldığını duyurdu. Yemen’de çatışmalardan en çok zarar görenlerin çocuklar olduğu vurgulanan açıklamada, çocukların çatışmaların hedefi olmaması gerektiğinin altı çizildi. Yemen’de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti.


Yeni Akit Gazetesi

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:08
  1. Kerem Kınık
  2. Türk Kızılayı
  3. Kızılay
  4. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu
  5. Çocuklara Yardım Fonu
  6. Birleşmiş Milletler
  7. UNICEF

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Yardımcısı Aksu’dan Kayseri’ye ziyaret
    1. Bakan Yardımcısı Aksu’dan Kayseri’ye..
    2. AK Parti'nin Meclis adayı başvuru yaptı
    3. UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu..
    4. Kürespor 18 haftadır puanla tanışamadı
    5. Okuma yazmadan önce kodlama öğretecekler
    6. Meram Belediyesporlu tekvandocu..
    7. CHP'de bir istifa daha!
    8. Bakan Soylu: "Dağlarda 700 terörist..
    9. İYİ Parti Belediye Başkan Adayı..
    10. Judo: Düsseldorf Grand Slam
    11. Konyaspor’da Yatabare sakatlandı
    12. Başkan Palancıoğlu AK Gençlerle
    13. Ordu’da belediye çalışanlarına deprem..
    14. “Clapper sinema ve televizyon..
    15. Yaya geçidinde halay çektiler
    16. ‘Boyun kütletme’ fıtık yapıyor
    17. İstanbul’da polis ekiplerinden ‘Kurt..
    18. Soylu'ya hakaret eden CHP'li hakkında..
    19. Antalyalı turizmci 2019’u fırsat yılı..
    20. Bayırköy’de yatırımlar devam ediyor
    21. Avrupa otomotiv pazarı 2019 yılı Ocak..
    22. Kahta’da, Mısır’daki 9 İdama Tepki
    23. 14. Koç Spor Fest Kış Oyunları
    24. İran'da cuma hutbelerinde ekonomi..
    25. Alkışlar Başkan Aktaş’a
    26. Rus resmi makamları açıkladı: ABD..
    27. Kremlin’den Venezuela açıklaması
    28. Başkan adayı Ulusoy: "Avcılar..
    29. Isparta’da kaçak avcılara 20 bin 150..
    30. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı 2018..
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Katar'dan Suudi Arabistan'a çıkarma!
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...