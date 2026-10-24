Yazıcıoğlu’ndan Akit’e ziyaret

HÜSNÜ ERDEM İSTANBUL

Mazlumların gür sesi Akit Medya, Küçükçekmece’deki genel merkez binasında önemli konuklarını ağırlamaya devam ediyor. Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, Akit Medya Grubu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Başkan Yazıcıoğlu’nu Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ağırladı. Ziyaretin ardından Yazıcıoğlu, Akit TV ekranlarında canlı olarak yayınlanan ve moderatörlüğünü Murat Şahin’in sunduğu “Gün Başlıyor” programına konuk oldu. İstanbul Atatürk Havalimanı Etkinlik Alanı’nda düzenlenen 7. Tokat Tanıtım Günleri hakkında bilgi veren Yazıcıoğlu, Tokat’ın tarihi, kültürel ve gastronomik zenginliklerinin yanı sıra kentte hayata geçirilen ulaşım, akıllı trafik, kentsel dönüşüm ve sosyal belediyecilik projelerini anlattı.

Tokat Tanıtım Günleri’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Yazıcıoğlu, organizasyonun yalnızca Tokatlılara değil, tüm İstanbullulara ve vatandaşlara hitap ettiğini belirtti. Tokat’ın yöresel lezzetlerinin, kültürünün ve tarihinin tanıtılacağı etkinlikte vatandaşların Tokat kebabı başta olmak üzere yöresel ürünlerle buluşacağını ifade eden Yazıcıoğlu, tüm vatandaşları programa davet etti.

İstanbul’da 450-500 bin civarında Tokatlının yaşadığının ifade edildiğini aktaran Yazıcıoğlu, tanıtım günlerinin memleket hasretini gidermek, hemşehrilik bağlarını güçlendirmek ve Tokat’ın değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmak açısından önemli olduğunu vurguladı.

Tokat’ı “kardeşlik ve hoşgörü şehri” olarak tanımlayan Yazıcıoğlu, kentin tarihi ve kültürel mirasının yanı sıra tarımsal potansiyeline de dikkat çekti. Hıdırlık Köprüsü’nün kardeşlik ve hoşgörüyü simgeleyen önemli değerlerden biri olduğunu belirten Yazıcıoğlu, “Belki birçok il için aynı ifade kullanılabilir kardeşlik ve hoşgörü ama bunu simgeleyen bir Hıdırlık Köprümüz var” dedi.

Tokat’ın ulaşım imkânlarına değinen Yazıcıoğlu, İstanbul’a her gün iki uçuş gerçekleştirildiğini, İzmir’e de uçuş bulunduğunu ifade etti. Yazıcıoğlu, Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren hattının Tokat’a ulaşımda önemli bir alternatif oluşturduğunu belirtti. Yazıcıoğlu, Sivas Yıldızeli ile Tokat arasında hizmet veren Tokbüs seferleri sayesinde yolcuların şehir merkezine rahatlıkla ulaşabildiğini anlattı.

Tokat’ta teknoloji odaklı belediyecilik uygulamalarına da değinen Yazıcıoğlu, kent genelindeki trafik ışıklarının yapay zekâ destekli bir sistemle yönetildiğini belirtti. Tokat’ın deprem riski, yoğun yağış, taşkın ve kış şartları gibi risklerle karşı karşıya kalabildiğine dikkat çeken Yazıcıoğlu, yeni koordinasyon altyapısının acil durumlarda hızlı müdahale açısından önem taşıdığını ifade etti.

Kentsel dönüşümün yalnızca depreme dayanıklı yapılar inşa etmekten ibaret olmadığını vurgulayan Yazıcıoğlu, dönüşümün altyapı, yol, sosyal donatı ve yaşam alanlarının yenilenmesini de kapsadığını belirtti.

Sosyal belediyecilik çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Yazıcıoğlu, Tokat’ta halk ekmek uygulamasını hayata geçirdiklerini belirtti. 250 gram ekmeğin 7,5 TL’den vatandaşlara sunulduğunu ifade eden Yazıcıoğlu, tesisin günlük 40 bin ekmek üretim kapasitesine sahip olduğunu, mevcut üretimin ise günlük yaklaşık 8 bin-8 bin 500 seviyesinde bulunduğunu söyledi.

Yazıcıoğlu, belediyenin sosyal tesislerinde çayın 5 TL’den sunulduğunu, emeklilere ise 10 TL’ye kahve ikram edildiğini belirtti.