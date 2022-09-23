‘Yazarımızı hedef gösterdiler’ diyen Cumhuriyet’e tokat gibi cevap

Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen, İran’da işlenen cinayeti, “Şeriat bir kadının daha canını aldı” şeklinde saçma sapan bir başlıkla köşesine taşıdı.

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Cumhuriyet yazarının algı dolu yazısına cevap verdi ve Türkiye’de özellikle laikçi kesimden olduğu bilinen canilerin işlediği cinayetlerden örnekler vererek, “Bunları da laikçi sistem mi öldürdü yoksa Şeriat mı?” diye sordu.

Cumhuriyet gazetesi de, Zülal Kalkandelen de, Ali Karahasanoğlu’nun sorusuna cevap vermek yerine, “Hedef gösterildik” diye ortalığı ayağa kaldırarak, iftiralar savurarak karşılık verdi.

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde Karahasanoğlu, kendisine saldıranlara tokat gibi cevap verdi.

Karahasanoğlu şunları söyledi:

Yazının başlığından başlayalım; “Şeriat bir kadının daha canını aldı.” Laikçi sistem bir kadının daha canını aldı, diye bir yazı kaleme almış mı Zülal hanım bu güne kadar? Almamış. “Laikçi sistem nerede bir kadının canını aldı?” diye sorarsa, 28 Şubat sürecinde, tıp fakültesi öğrencisi olan kız öğrenciyi babasının, “Neden başını kapatıyorsun?” diyerek pompalı tüfekle öldürmesini söylerim. Baba, “Başını örtmeyeceksin” diyerek kendi öz kızını öldürdü. Kız öğrencilerin başörtülü olduğu için, laikliğe aykırı bulunarak kapıdan geri çevrildiği, psikolojik bunalıma sürüklendiği süreci yaşadık.

Bunları saymayalım, günümüze gelelim. Günümüzde laikçi sistem diyorsunuz, özgürlük diyorsunuz, herkes özgür olacak, diyorsunuz. Kızlar, babanızın evinden kaçın, kurtulun, diye yine Cumhuriyet gazetesinden başka bir kadın yazar yazmıştı ve bu sözleri dikkate alan Pınar Gültekin isimli kızımız da babasının evinden kaçıp Cemal Metin Avcı diye bir bar işletmecisiyle, annesi babası CHP üyesi ve evli bir adamla gayrı meşru hayat yaşamaya başlamıştı. Onlara göre meşru, bana göre gayrı meşru. Laikçi sistemin, olabilir, dediği bir yaşam tarzı bu. Sonuç? Pınar Gültekin canlı canlı varile konup betona gömüldü. Betona! Şimdi, Pınar Gültekin öldü mü? Kim öldürdü Pınar Gültekin’i? Şeriat mı öldürdü? Kim öldürdü? CHP’li bir aileden gelen, laikçi sistemi önceleyen bir ailenin oğlu, o özgür dedikleri, nikahsız birliktelik dedikleri bir çerçevede, kadını öldürdü.

Bir tane, iki tane değil. Ben Zülal hanıma cevabımda 3 tane cinayeti aktarmıştım. Bir milli boksör, kızlı erkekli diye dalga geçtikleri bir evde, kız arkadaşını kum torbası gibi kullanarak öldürmüş. Laikçi sistem mi bunun katili, yoksa laikçi sistem mi, Zülal hanım bir cevap versin dedim.

Murat Alan’ın, “Bir genç kız, evden kaçın çağrılarına uyup evden kaçıyor, elinde valiziyle kalacak yer ararken sığındığı CHP üyesi, Mimar Mühendisler Odası’nda görevli zat tarafından kesilip bir bavula konup katlediliyor.” sözlerine Karahasanoğlu, “Yakın tarihe kadar babası, kızımın başı bile yok, diyor. Başı yok başı. Başı ve kalçasından bir bölüm yok, diyor. Parçaları bulamadık, diyor.” ifadelerini kullandı.

Karahasanoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

Şimdi bunları bir izah etsinler, Şeriat mı bunların katili, yoksa laikçi sistemin o suni özgürlük havası mıdır? Bunu açıkla, dedik. Şimdi burada nerede hedef gösterme var?

“Hz. Peygamber’in (s.a.v.) Veda Hutbesi’nde, ‘Kadınlar size Allah’ın emanetidir’ diye sözü var. Eğer bu katillere bu sözü anlatabilseydik, kafalarına sokabilseydik, bu cinayetleri işleyemezlerdi.” dediğimiz bir cevaba kalkmış, “Beni hedef gösterdiler” diyor. E, siz cevap verebildiniz mi?