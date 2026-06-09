Yaz sıcağı aracı affetmez! Küçük bakım ihmal edilirse tamir faturası ağır olur

Yaz sıcaklarıyla birlikte araçlarda ihmal edilen küçük bakımlar, sürücülere yolda kalma ve yüksek tamir masrafı olarak dönebilir. Kütahya Fatih Sanayi Sitesi’nde hizmet veren oto bakım ustaları, yaz mevsiminde artan sıcaklıkların araç motorları üzerinde ciddi yük oluşturduğunu ifade etti. Uzmanlar, zamanında yapılmayan bakımlar nedeniyle hararet sorunları ve motor yatak sarma gibi ağır arızaların yaşanabileceğine dikkat çekti.

Oto tamir ustası Habip Çakır, araçlarda yıllık periyodik bakımın ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, özellikle radyatör sıvısı, motor soğutma suyu ve silecek suyu gibi sıvıların düzenli olarak kontrol edilmesinin önemine vurgu yaptı. Antifrizin yalnızca kış aylarında kullanılan bir ürün olmadığını söyleyen Çakır, yazın da motor içerisindeki paslanmayı önleyerek sistemin sağlıklı çalışmasına katkı sağladığını ifade etti.

Yağ değişimini ihmal etmeyin

Araçların kilometre durumuna göre bakım görmesi gerektiğini kaydeden Çakır, maliyetten kaçınmak amacıyla bakım yaptırmayan sürücülerin ilerleyen dönemde çok daha büyük tamir faturalarıyla karşı karşıya kalabileceğini belirtti. Motor yağının sadece fiyatına değil, aracın teknik özelliklerine uygun olup olmadığına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Çakır, yağ değişimi sırasında yağ filtresi, partikül temizliği, şanzıman ve diferansiyel yağlarının da kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Sanayi esnafından Rıdvan Demir ise özellikle yaz tatili öncesinde uzun yola çıkacak sürücüleri uyardı. Artan hava sıcaklıklarıyla birlikte hararet kaynaklı arızaların daha sık görüldüğünü belirten Demir, sürücülerin yola çıkmadan önce fren balataları, ön takım, lastikler ve motor yağlarını kontrol ettirmeleri gerektiğini söyledi.

Demir, gerekli bakımların yapılmaması halinde sürücülerin yolda kalma riskiyle karşı karşıya kalabileceğini ifade ederek, motor yatak sarma ve hararet gibi arızaların hem güvenlik açısından risk oluşturduğunu hem de ciddi maliyetlere neden olduğunu vurguladı.