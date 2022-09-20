Yaycı Paşa Türkiye’ye müdahale hakkı doğuran silahlandırılmış adaları paylaştı!
Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye’ye müdahale hakkını veren durumu haritasıyla birlikte paylaştı.
Yeni Akit Ankara
Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, TÜRK DEGS resmi sosyal medya hesabından yaptığı haritalı paylaşımda adalara tek tek işaret ederek, “Gayri askeri statüde olmak kaydıyla Yunanistan’a devredilmiş adaların tamamı an itibariyle askerileştirilmiş, egemenlik devir şartı ortadan kalkmış durumdadır” ifadelerini kullandı.