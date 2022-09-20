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Gündem Yaycı Paşa Türkiye’ye müdahale hakkı doğuran silahlandırılmış adaları paylaştı!
Gündem

Yaycı Paşa Türkiye’ye müdahale hakkı doğuran silahlandırılmış adaları paylaştı!

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, Türkiye’ye müdahale hakkını veren durumu haritasıyla birlikte paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-09-20 11:31:00 -
Yaycı Paşa Türkiye’ye müdahale hakkı doğuran silahlandırılmış adaları paylaştı!

 Yeni Akit  Ankara 

Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezi (TÜRK DEGS) Başkanı Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, TÜRK DEGS resmi sosyal medya hesabından yaptığı haritalı paylaşımda adalara tek tek işaret ederek, “Gayri askeri statüde olmak kaydıyla Yunanistan’a devredilmiş adaların tamamı an itibariyle askerileştirilmiş, egemenlik devir şartı ortadan kalkmış durumdadır” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Vatanperver

Alacağiz şahlanacağiz

Haci.

Çok geç kaldık. Şimdi bütün Avrupa ve ABD ve silah deposu adalar var karşımızda.
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