Yasaklar başladı mı? | Koronavirüs salgınında tüm dünya ikinci dalga korkusuya karşı karşıya. Ülkemizde de son dönemde vakalar artmaya başladı. Vakaların artmasıyla birlikte Bilim Kurulu tavsiye kararı aldı. Tavsiye kararları ise Kabine Toplantısı'nda değerlendirildi. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan alınan kararları açıkladı. Peki, koronavirüs yasakları ne zaman başlayacak?

Yasaklar ne zaman başlıyor? | Sokağa çıkma yasağı ne zaman?

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacak.

Koronaviüs tedbirlerine uymayanlara ceza verilecek mi?

İçişleri Bakanlığı’ndan yayınlanan genelgede yasaklara uymayanlar hakkında işlem yapılacağı belirtidi. Söz konusu genelgede, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda İl ve İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince idari işlem yapılması ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması istendi.