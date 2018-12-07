Yasakçılar nereden tanışıyor? HKP ile Danıştay Savcısı iletişim halinde!..

yeniakit.com.tr özel haber Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun dün katıldığı canlı yayında ifade ettiği, “Herhalde Danıştay Savcısı gökten inmedi, veyahut da birisini oraya durduk yerde getirip görevlendirmedi. Belli bir arkaplanda da bunun mutlaka görüştüğü kişiler var.” sözlerini kanıtlayan detaylar ortaya çıktı. Başörtüsü yasağının geri gelmesini isteyen savcının ismi açıklanmadığı halde, HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un savcıyı, “Hukuk kadını” olarak tanımlaması, genel başkanın savcıyı tanıdığını ortaya koydu. Bu olay, savcı ile yasağın gelmesi için harekete geçenlerin iletişim halinde olduğunu gözler önüne serdi.

Savcı için, “Hukuk kadını” dedi

Karanlık ellerin tetikçisi odatv, savcının başörtüsü yasağının geri gelmesini talep ettiği dilekçeyi paylaştı. Haberde, savcının isminin sansürlenmesi dikkat çekti. İsmi gizlenen savcı hakkında, başörtüsü yasağının geri gelmesi için Danıştay’a başvuran Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Genel Başkanı Nurullah Ankut’un açıklaması, skandal talebi dile getiren savcının ‘kadın’ olduğunu gözler önüne serdi. Savcının talebinin ardından açıklama yapan Ankut, “İşte insani ve mesleki onurunu görevinden alınmaya tercih eden bir yiğit hukuk kadını... Demek ki tek tük de olsa laik cumhuriyet ilkelerine ve evrensel hukukun insancıl kaidelerine bağlı hukuk insanları kalmış.” dedi.

İletişim halindeler

Savcının ismi açıklanmadığı halde Ankut’un, “Hukuk kadını” demesi, davayı açanlarla savcının iletişim halinde olduğunu açık açık gözler önüne serdi.

Cumhuriyet de işin içinde mi?

Cumhuriyet'in bugün birinci sayfasından duyurduğu haber, yasakçı savcıyı savunduğunu ortaya çıkardı. Cumhuriyet haberi, "Muhalif üyeden laiklik itirazı, TSK'de türbana Danıştay'dan vize" başlığıyla verdi.

Savcının çelişkisi: Kendi görüşünü ortaya koydu

Kadın Danıştay Savcısı, “Dinsel aidiyetini gösteren kamu personeli, ne kadar tarafsız davranırsa davransın şüpheye yol açabilir” sözleriye başörtüsü yasağının geri gelmesini talep etti. Gerici savcının bu sözleri, çarpık zihniyetini ortaya koydu. Kamuda çalışan kadınların başörtüsü taktığı zaman şüpheye yol açacağını iddia eden başı açık kadın savcı, adaletin temel alınması gerektiği savcılık mesleğine kendi görüşünü yansıtmış oldu. Yani başörtülü bir TSK mensubunun işinde adil olamayacağını savunan başı açık savcı, kadın askerlerin başının açık olması gerektiğine hükmederek bütün kadınları kendisi gibi olmaya zorladı. Tarafsız hareket edemeyen savcı, kendisiyle çelişmiş oldu.