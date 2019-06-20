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Yasak bitti yeni sezon açıldı

Eskişehir Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Osman Demirtaş, 2019 balık av sezonunun açılması sonrası avcılara uyarı ve tavsiyelerde bulundu.

20 Haziran 2019 Perşembe 12:57
Yasak bitti yeni sezon açıldı

Eskişehir Olta Balıkçılığı ve Doğal Yaşamı Koruma Derneği (ESBALDER) Başkanı Osman Demirtaş, 2019 balık av sezonunun açılması sonrası avcılara uyarı ve tavsiyelerde bulundu.


Tarım Bakanlığı Kontrol ve Koruma Genel Müdürlüğü’nün Eskişehir’de belirlediği av yasağı döneminin 15 Haziran’da son bulmasıyla birlikte yeni av sezonu açıldı. Eskişehir iç sularında bu sene 15 Mart’ta başlayan av yasağı, 16 Haziran Pazar günü av sezonuna girilmesiyle birlikte kalkmış oldu. Av yasağı kapsamında bulunan sazan, tatlı su kefali, yayın, kadife, şiraz gibi balıkların yasak dönemi 16 Haziran itibariyle biterken, bazı türlerin yasak dönemlerinin bittiği tarihler ise değişkenlik gösteriyor.


ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş, konuyla ilgili değerlendirmesinde, balık türlerinin bazılarının yasak dönemlerinin 16 Haziran öncesinde bittiğini belirtti. Eskişehir’deki av dönemi yasaklarının 15 Mart’ta başladığını ve 15 Haziran’da bittiğini anlatan Demirtaş, "Avlanma 16 Haziran pazar günü de serbest bırakıldı. Yasak kapsamında olan Sazangiller, periyodik av sezonu dönemleri içerisinde alabalık, turna ava açıldı. Ardından tatlı su levreği açıldı, daha sonra da sazan açıldı. Balıkların havyarlarını döktükten sonraki dönemlerinde serbestlik başlıyor. Sazan, şiraz, yayın bunların yasak dönemleri 15-16 Haziran’da bitiyor, ama tatlı su levreği gibi balıkların yasak dönemi 30 Nisan’da bitmişti. Alabalığın yasak dönemi yok, orman suları haricinde akarsularda her zaman serbestti. İstilacı bir tür olan İsrail sazanı dediğimiz sazan türünde de yasak yoktu. Geçen gün sportif yarışmasını yaptığımız tatlı su kefalinde de 15 Mart - 15 Haziran arasında yasak göllerdeydi, akarsularda bu balığın da avlanması serbestti. Yasak dönemleri bu şekilde değişken. Eskişehir’de bulunmayıp civar illerde bulunan turna balığı 31 Mart’ta serbest oldu. 16 Haziran’da serbest bırakılan balıklarımız kadife balığı, yayın balığı ve sazangillerin türleri" şeklinde konuştu.



"Kendini bilmeyen tırıvırı balıkçılarıyla mücadelemiz devam ediyor"


Demirtaş, yetkililerden tırıvırı ve misina ağların kullanımının tamamen yasaklanmasını istediklerini belirtti. ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş"Biz sporcunun ahlaklı olanını seviyor, sportif olta balıkçılığı yapan herkesi sporcu olarak görüyoruz. Sportif olta balıkçısının kullanacağı ava açık göletlerde 4 olta ile avlanması serbest, ikişer ve üçer iğne kullanabilir. Eğer balığı kaçırmak istemiyorsanız da tek iğne kullanırsınız, çünkü boşta kalan iğne bir yere takılıp sizin avınızın yarıda kalmasına sebebiyet verir. Bu işi sportif amaçlı yapan ve gerçekten bilinçli yapan amatörlerin hepsi de tek iğne kullanırlar. İstihsal sahalarında avlanabilecek bölgelerde, örneğin Çatıören Barajı en fazla 3 iğneli tek olta serbest. Tırıvırı dediğimiz misina ağlarla yıllarca mücadele ettik, devletimizden de bunun tamamen yasaklanmasını istedik. 2012-2016 döneminde profesyonel balıkçıya da yasak olan misina ağlar her nedense 2016-2020 döneminde denizlerde halen yasak ama tatlı sularda profesyonel balıkçıya serbest bırakılmasıyla tırıvırıda bir patlama yeniden yaşandı. Ne yazık ki kendini bilmeyen insanlar da bundan yapılmış parça ağlarla bunu yıllardır dile getiriyoruz balık avlıyorlar, aşağıda kalan kopan malzemeler balığı öldürmeye devam ediyor. Gerçekten bir katliam materyalidir, civar illerimizde de bunun çok kullanıldığını görüyoruz. Şu anda Eskişehir’de bazı insanların Porsuk’ta dahi bunu kullandıklarını görüyoruz, kullananları şikâyet ediyoruz, bunlara karşı mücadelemiz devam ediyor. Misina ağlarla yapılan, ne yazık ki Türkiye’nin başının belası olan bu tırıvırıyla mücadele etmemiz gerekiyor. Atanı satanı gördüğümüz her yerde şikâyet etmemiz gerekiyor. Amatör olta balıkçılığıyla uğraşan sporcuların da bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Avlanacak balık büyüklüğüne dikkat


Balıklardaki büyüklük limitine de değinen Demirtaş, limitin altındaki ebatlarda balıkların avlanmasının suç olduğunu vurgulayarak, "40 santimetrelik altındaki balıkları livarımızda bulundurmamamız gerekiyor. Günlük alıkonulabilir miktar 5 adet, fakat livarımızda 40 santimetrenin altında balık varsa, balığı alıkoymaktan suç işlemiş oluyorsunuz. Her sene bunu özellikle tekrar ediyoruz, tek iğneli oltalar serbest fakat birden fazla iğne olan küspelerin hepsi küspeli olta takımına giriyor ve yasak. Yetkililere bu konuda da sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.



"Cezalar 380 ila bin 180 lira arasında"


Demirtaş, kurallara uymayanların suç işlediğine ve cezai mükellefiyet gerektirdiğine dikkat çekti. ESBALDER Başkanı Osman Demirtaş açıklamasını şöyle sürdürdü;


"Amatör olta balıkçılığı için bize getirilen yasaklarımız belli. 40 santimetre altındaki balığı tutmak suç, 4 tane oltadan fazla olta kullanmamız suç. Biri 40 santimetre altındaki balığı tutuyor ya da 4 tane oltadan fazla olta atıyor ise yakalandığında olta ya da balık başına ceza yeme mükellefiyetine sahip oluyor. Bu cezalar da 380 liradan başlayıp bin 180 liraya kadar da devam ediyor. Amatör balıkçılara verilen cezalarla profesyonel balıkçılara verilen cezalar arasında fark var. Amatör balıkçının materyallerine ve su ürünlerine jandarmanın el koyma hakkı yok, ancak profesyonel balıkçı statüsüne giren avlarda bütün materyallere el konulup açık arttırmayla satılıyor."



"Yeni sezon hayırlı olsun"


2019-2020 balık av sezonunun Eskişehir’deki olta balıkçısı sporculara hayırlı olması dileklerini ileten Demirtaş, herkesin kurallara uymasını, kurallara uymayanların tarım il müdürlüklerine ve jandarmaya ihbar edilmesi ve balıklarımızın gelecek nesillere aktarılabilmesi için göletlerimizin ve sulak alanlarımızın korunması gerektiğini belirterek sözlerini noktaladı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 12:57
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