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Dünya Yasa dışı altın madenindeki göçükte 14 kişi öldü
Dünya

Yasa dışı altın madenindeki göçükte 14 kişi öldü

Yeniakit Publisher
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Yasa dışı altın madenindeki göçükte 14 kişi öldü

Kolombiya'nın güneybatısındaki Narino bölgesinde yasa dışı altın madenciliği yapılan ocakta göçük meydana geldi; 14 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yerel basına göre göçük altında madenciler bulunuyor ve ölü sayısının artmasından endişe ediliyor; arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kolombiya'nın güneybatısındaki Narino bölgesinde yasa dışı altın madenciliği yapılan ocakta göçük meydana geldi; 14 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Yerel basına göre göçük altında madenciler bulunuyor ve ölü sayısının artmasından endişe ediliyor; arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Kolombiya'nın güneybatısında yasa dışı altın çıkarılan madende meydana gelen göçükte 14 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Ulusal basında yer alan habere göre, Narino yönetim bölgesine bağlı, El Chambero ve Bellavista yerleşimleri arasındaki madende göçük meydana geldi.

Göçükte 14 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, yaralanan 7 kişinin tedavisine başlandığı bildirildi.

Narino Valisi Luis Alfonso Escobar, yerel basına yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin aileleriyle dayanışma içerisinde olduklarını belirterek, "Şu andaki önceliğimiz yaşamı korumak, ailelerimizin yanında olmak ve bu acı acil durum karşısında zamanında müdahale sağlamaktır." ifadesini kullandı.

 

Yerel basına göre, göçük altında halen madencilerin bulunduğu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü olayda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Göçüğün meydana geldiği bölge, uyuşturucu ticareti ve yasa dışı madencilik gelirlerini kontrol etmek isteyen silahlı gruplar arasındaki çatışmalarla biliniyor.

Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (UNGRD), hayatını kaybedenlerin cenazeleri ile yaralıların bölge sakinleri ve arama kurtarma ekiplerince kepçeler yardımıyla çıkarıldığını kaydetti.

Ağustos ayında Kolombiya'nın aynı bölgesinde meydana gelen benzer bir maden kazasında 13 kişi hayatını kaybetmişti.

Güvenlik kaynaklarına göre, yasa dışı altın madenciliği ve uyuşturucu kaçakçılığı, solcu gerilla grupları ve suç örgütlerinin başlıca gelir kaynakları arasında yer alıyor.

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