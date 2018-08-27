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Yaş üzüm ihracatında yüzde 43 artış

Yaş üzüm ihracatında 1 Haziran – 15 Ağustos 2018 döneminde 61 bin 19 ton ihracat karşılığı 40 milyon 261 bin dolar gelir elde edildi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:19
Yaş üzüm ihracatında yüzde 43 artış

Yaş üzüm ihracatında hissedilir bir artış görülüyor. 1 Haziran – 15 Ağustos 2018 döneminde 61 bin 19 ton ihracat karşılığı 40 milyon 261 bin dolar gelir elde edildi. İhracatta ilk sırayı 16 milyon 652 bin dolarla Sultani çekirdeksiz üzüm aldı. Onu 5 milyon 597 bin dolarla Superior üzümü, 2 milyon 212 bin dolarla Yalova incisi üzüm takip etti.

2017-2018 sezonunda yaş üzüm ihracatını yüzde 43 arttırmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak,  bu ivmenin devam edeceğini dile getirdi. Yaş üzüm ihracatında Rusya’nın 12 milyon dolarlık payla ilk sırada yer aldığını kaydeden Uçak, “Gerçekleştirdiğimiz ortak akıl toplantıları sayesinde üreticilerimizle, tüccarlarımızla, ihracatçılarımızla güzel bir sinerji yakaladık. Bu sinerji sayesinde tüm ürünlerde ihracat artışları yakaladık. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin son 1 yılda kayda aldığı yaş meyve sebze ihracatı yüzde 36’lık artışla 145 milyon dolardan, 197 milyon dolara yükseldi. Hedefimiz bu artış çizgisini sürdürmek ve 250 milyon dolara ulaşmak” diye konuştu.

Yaş üzüm ihracatında Rusya’yı 2,2 milyon dolarlık tutarla Almanya izlerken, üçüncü sırada yer alan Ukrayna’ya 2 milyon dolarlık yaş üzüm ihraç edildi.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 11:19
  1. Yaş üzüm
  2. Superior üzümü
  3. Sultani çekirdeksiz üzüm
  4. Yalova incisi üzüm
  5. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği
  6. Hayrettin Uçak
  7. Rusya
  8. Almanya
  9. Ukrayna

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