Yanık izlerine çare! Bu karışımla cildinizdeki yanık izinden eser kalmayacak

Cilt bakımı, insanlar için önemli konulardan biridir. Özellikle son zamanlarda keşfedilen bir cilt bakım tekniği, size diğer yöntemleri unutturacak.

Bu yöntem, sadece cildi yenilemekle kalmıyor, aynı zamanda yanık izlerini de geçiriyor.

Yıllarca denenmiş ve geliştirilmiş bu formül; cildi canlandırıyor, taze bir görünüm kazandırıyor ve aynı zamanda eski yanık izlerinin giderilmesine yardımcı oluyor.

Yanık izleri başta olmak üzere, cilt sorunlarına karşı etkili bir çözüm arayanlar için mucizevi bir yöntem.

Düzenli olarak sürdüğünüzde eski yanık izleriniz bile yok olacak…

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Yumurta yağı mucizesi!

Yumurta yağı, cilt üzerindeki yara izleri ve yaşlılık lekelerinin görünümünü azaltmada etkili bir rol oynar. İçeriğinde bulunan besin maddeleri cildi besler ve onarır. Cildin iyileşme sürecini hızlandırarak, yeni ve sağlıklı hücrelerin oluşumuna destek olur. Bu sayede yanık izlerini yok eder.

Yumurta yağı hazırlanışı;

3 büyük yumurtayı tencereye yerleştirin. Üzerine 2-3 bardak soğuk su ekleyin. Suyu kaynatın ve 11 dakika boyunca haşlayın. Ardından yumurtalar soğuduktan sonra kabuklarını soyun ve sarısını ayırın.

Ayırdığınız yumurta sarısının üzerine 1 çay kaşığı zeytinyağı ekleyin ve karıştırın. Ardından yanık olan bölgelere sürebilirsiniz.