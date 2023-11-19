  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sosyal medya onu konuşuyor: Kim bu gizemli futbolcu

Bu fiyata hibrit SUV veriyorlar! Hem de sıfır faizle! Olacak şey değil! Son iki hafta, yetişen alır

Çocuğunu özel okula gönderen aileler işte şimdi hapı yuttu! Bu karar sonrası büyük şok yaşayacaklar

Tezgah tezgah gezip etiket incelemeye son! Sebze-meyve fiyatlarında şok eden gelişme! Pazar arabaları ağzına kadar dolacak

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

Önce protesto, şimdi reklam… Ne kadar aldın Berna?

Konut, araç, altın dönemi kapanıyor! Herkes yatırım için bunu bekliyordu! Paraya para demeyeceksiniz

Yıllardır inkar ediyorlardı! Özgür özel yedikleri haltı itiraf etti

Avrupa, Türkiye'den akın akın çalışan arıyor! "1,2 milyonluk açık söz konusu"

Söz verdi ve yan çizdi! Namus ve şeref nerede?
Sağlık Yanık izlerine çare! Bu karışımla cildinizdeki yanık izinden eser kalmayacak
Sağlık

Yanık izlerine çare! Bu karışımla cildinizdeki yanık izinden eser kalmayacak

Yeniakit Publisher
2023-11-19 23:31:00 - 2023-11-20 00:27:44
Yanık izlerine çare! Bu karışımla cildinizdeki yanık izinden eser kalmayacak

Vücudumuzda herhangi bir yer yandıktan sonra yanık izi kalabiliyor. Bu durum can sıkıcı olsa da, bu karışımdan sürünce eski izlerinden eser bile kalmayacak. İşte o mucize iksir...

Cilt bakımı, insanlar için önemli konulardan biridir. Özellikle son zamanlarda keşfedilen bir cilt bakım tekniği, size diğer yöntemleri unutturacak.

Bu yöntem, sadece cildi yenilemekle kalmıyor, aynı zamanda yanık izlerini de geçiriyor.

Yıllarca denenmiş ve geliştirilmiş bu formül; cildi canlandırıyor, taze bir görünüm kazandırıyor ve aynı zamanda eski yanık izlerinin giderilmesine yardımcı oluyor.

Yanık izleri başta olmak üzere, cilt sorunlarına karşı etkili bir çözüm arayanlar için mucizevi bir yöntem.

Düzenli olarak sürdüğünüzde eski yanık izleriniz bile yok olacak…
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yumurta yağı mucizesi!

Yumurta yağı, cilt üzerindeki yara izleri ve yaşlılık lekelerinin görünümünü azaltmada etkili bir rol oynar. İçeriğinde bulunan besin maddeleri cildi besler ve onarır. Cildin iyileşme sürecini hızlandırarak, yeni ve sağlıklı hücrelerin oluşumuna destek olur. Bu sayede yanık izlerini yok eder.

Yumurta yağı hazırlanışı;

3 büyük yumurtayı tencereye yerleştirin. Üzerine 2-3 bardak soğuk su ekleyin. Suyu kaynatın ve 11 dakika boyunca haşlayın. Ardından yumurtalar soğuduktan sonra kabuklarını soyun ve sarısını ayırın.

Ayırdığınız yumurta sarısının üzerine 1 çay kaşığı zeytinyağı ekleyin ve karıştırın. Ardından yanık olan bölgelere sürebilirsiniz.

Ceviz ağacının dibinde oturmak sakıncalı mıdır?
Ceviz ağacının dibinde oturmak sakıncalı mıdır?

Yaşam

Ceviz ağacının dibinde oturmak sakıncalı mıdır?

Balı böyle tüketmek felç edip öldürüyor!
Balı böyle tüketmek felç edip öldürüyor!

Sağlık

Balı böyle tüketmek felç edip öldürüyor!

Uzmanlar uyardı! Uzun süre değiştirilmeyen çarşaflardaki risk..
Uzmanlar uyardı! Uzun süre değiştirilmeyen çarşaflardaki risk..

Sağlık

Uzmanlar uyardı! Uzun süre değiştirilmeyen çarşaflardaki risk..

Aman dikkat! Balığın yanında sakın roka yemeyin
Aman dikkat! Balığın yanında sakın roka yemeyin

Sağlık

Aman dikkat! Balığın yanında sakın roka yemeyin

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23