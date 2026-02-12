İLAN

YALOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ MAL ( Arsa ) SATILACAKTIR

Madde 1- Yalova İli Merkez sınırları içerisinde bulunan aşağıda nitelikleri belirtilen taşınmaz mallar (Arsa), 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine istinaden Kapalı Teklif (artırma) usulü ihale edilerek satılacaktır.

Madde 2- Satılacak olan taşınmaz malların nitelikleri:

S.N Mahallesi/Köyü Ada Parsel Yüzölçümü(m2) Belediye Hissesi İmar Durumu Muhammen Bedeli Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 1 Gaziosmanpaşa 652 17 1999,37 m2 Tam Konut Alanı

Ayrık Nizam

TAKS:0.40 KAKS:1.60

Y:4 Kat

51.983.620,00 TL 1.559.508,60 TL

25/02/2026 14:00 2





Hacımehmet 254 3 448,49 m². Tam Konut Alanı Ayrık Nizam E=0.60

2 Kat 3.587.920,00 TL 107.637,60 TL 25/02/2026 14:10 3 Safran 350 5 291,92 m2 Tam Konut Alanı Ayrık Nizam E=0.90

3 Kat 3.211.120,00 TL 96.333,60 TL 25/02/2026 14:20



Not: Listede bulunan taşınmazlardaTapu Müdürlüğü’nün 20/06/2025 tarih 120025,120026 ve 12028 yevmiye numarası ile şerhler kısmında kamu haczi bulunmaktadır.



Madde 3- İhale Yeri: Yalova Belediyesi Encümen Salonu (Süleymanbey mahallesi, Cumhuriyet Cad. Karizma İş Merkezi No:3 Kat 4 YALOVA)



Madde 4-

A- İlanda bulunan taşınmazların; taşınmaz bedelinin %40’ına isabet eden kısmı; şartnamenin 14.maddesinde belirtildiği üzere ihale kararının tebliğini izleyen günden itibaren 15 gün içinde peşin olarak ödenecektir. Geriye kalan kısmı en fazla 6 eşit taksit (aylık) halinde yasal faiz ile birlikte ödenecektir.



Madde 5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI:

A - Gerçek kişilerde aranacak şartlar:

Nüfus cüzdan fotokopisi (TC Kimlik no olacak), Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları (Kanuni ikamet gösterilmesi), Noterden tasdikli imza sirküsü, Türkiye’de tebligat için adres göstermeleri (varsa telefon numarası, mail adresi)

B - Tüzel kişilerde aranacak şartlar:

Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri (varsa telefon numarası), Tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, 2026 yılı içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgenin aslı veya noter tasdikli sureti ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak olan kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli imza sirkülerini ve vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişiliklerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri şarttır.

C- Gerçek ve tüzel kişilerde aranacak ortak şartlar:

a) Geçici teminata ait alındı belgesi,

b) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına ihaleye katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza sirküsü.



D - Ortak girişim olması halinde aranacak şartlar:

a) Ortak girişim olması halinde; ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her biri (A) ve (B) bentlerinde istenilen belgeleri verecektir.

b) İhale şartnamesine uygun ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermeleri gerekmektedir. (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.)

Madde 6- Şartnameler mesai saatleri içerisinde Yalova Belediyesi, Gelirler Müdürlüğü Süleymanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Karizma İş Merkezi 2. Kat YALOVA adresinden ücretsiz olarak görülebilir ve 6.000,00 TL karşılığında satın alınabilir. İhaleye katılacak olanların şartname almaları zorunludur.



Madde 7- İhaleye katılmak isteyenlerin şartnamede belirtildiği şekilde hazırlayacakları teklif mektuplarını ihale günü, ihale saatine kadar makbuz karşılığında Yalova Belediyesi Gelirler Müdürlüğü, Süleymanbey Mahallesi Cumhuriyet Caddesi Karizma İş Merkezi 2. Kat YALOVA adresine teslim etmeleri gerekmektedir.



Madde 8- Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.

Keyfiyet ilan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02395652