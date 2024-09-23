YALOVA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/400 Esas

KARAR NO : 2024/148

Davacı, DENGE VARLIK YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ tarafından Davalı, NEDİM İNCE ve İSMAİL ZAFER YARANGÜNÜ aleyhine açılan dava konusu Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 253 ada, 13 parsel, 4. Kat, 10 nolu bağımsız bölüm sayılı taşınmaz ile ilgili tasarrufun iptali istemine ilişkin davanın yargılaması sonucu mahkememizce verilen 20/03/2024 gün ve 2022/400-2024/148 E.K sayılı kararı ile davacının davasının reddine karar verildiği, verilen kararın davacı vekili tarafından istinaf edildiği, istinaf dilekçesi ve gerekçeli kararın davalılardan Nedim İnce'ye tüm araştırmalara rağmen tebliğ edilemediğinden 30/04/2024 havale tarihli istinaf başvuru dilekçesinin tebliğden itibaren iki hafta içerisinde BAM ne başvuru yolu açık olmak üzere H.M.K. 318 maddesi gereğince davalı NEDİM İNCE'ye davetiye yerine kaim olmak üzere İLANEN tebliğ olunur. 16/08/2024

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Basın No: ILN02092488