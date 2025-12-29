YAKUTİYE TAPU MÜDÜRLÜĞÜ
İLAN
ERZURUM YAKUTİYE TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Erzurum ili Yakutiye İlçesi Kuloğlu Mahallesi 5592 ada 9 parsel üzerinde bulunan;
1 - “Geldisi 860 Ada 25 parsel üzerindeki bina Abdulhamit oğlu Mehmet AKGÜN’e aittir.
Muhdesat Erzurum Kadastro Müdürlüğü’nün 24/12/2025 tarih ve 2025/1572 Fen Kayıt numaralı yazıları ve ekindeki 2520-229 Nolu Lisanslı Harita Kadastro Bürosu’nun 24/12/2025 tarih 174 sayılı yazısı gereği muhdesatın zeminde olmadığı bildirildiğinden 25/12/2025 tarih ve 39807 yevmiye numaraları ile Türk Medeni Kanununun 1026. Maddesi gereği terkin edilmiş olup ilgililerin adreslerine ulaşılamadığından Türk Medeni Kanununun 1019. Maddesi gereği ilanen duyrulur. …./12/2025
