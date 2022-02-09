Yakup Tilki kimdir, nereli? Yakup Tilki yakalandı mı? Yakup Tilki Alevilere ne dedi, ne söyledi?
Son dakika haberi: Sosyal meydada alevi vatandaşlara yönelik çirkin açıklamalarda bulunan Yakup Tilki, Türkiye’nin gündemine oturmuştu. Yakup Tilki yakalandı mı, Yakup Tilki gözaltına alındı mı, Yakup Tilki tutuklandı mı? Yakup Tilki kimdir? Yakup Tilki Alevilere ne dedi, ne söyledi? soruları da merak edilmeye başlandı. AK Parti’den Yakup Tilki tepkisi geldi. Peki Yakup Tilki tutuklandı mı? İşte son dakika haberleri...
'Yakup Tilki' isimli bir sosyal medya kullanıcısı kendi hesabından yaptığı paylaşımda Alevilere hakaret etti. 'Yakup Tilki'ye çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterirken; "YakupTilkitutuklansın" etiketi Twitter'da gündem oldu.
Yakup Tilki Alevilere ne dedi, ne söyledi?
Yakup Tilki sosyal medya hesabı üzerinden açtığı bir canlı yayınla Alevilere hakaret ve küfürler sarf etti. Bu gelişme üzerine Tilki’ye çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Alevileri sevmediğini ve kendisini izlememelerini söyleyen Tilki Alevilere, “Bunlar kafir’ dedi.
Yakup Tilki gözaltına alındı mı?
Alevi vatandaşlara yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanan kişi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gözaltına alındı. Konuya ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Twitter üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlara yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz." dedi.