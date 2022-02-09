Yakup Tilki kimdir, nereli? Yakup Tilki yakalandı mı? Yakup Tilki Alevilere ne dedi, ne söyledi?

'Yakup Tilki' isimli bir sosyal medya kullanıcısı kendi hesabından yaptığı paylaşımda Alevilere hakaret etti. 'Yakup Tilki'ye çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterirken; "YakupTilkitutuklansın" etiketi Twitter'da gündem oldu.

Yakup Tilki Alevilere ne dedi, ne söyledi?

Yakup Tilki sosyal medya hesabı üzerinden açtığı bir canlı yayınla Alevilere hakaret ve küfürler sarf etti. Bu gelişme üzerine Tilki’ye çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. Alevileri sevmediğini ve kendisini izlememelerini söyleyen Tilki Alevilere, “Bunlar kafir’ dedi.

Yakup Tilki gözaltına alındı mı?

Alevi vatandaşlara yönelik sosyal medyada küfür ve hakaret içerikli ifadeler kullanan kişi, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde gözaltına alındı. Konuya ilişkin Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Twitter üzerinden yaptığı sözlü paylaşımla Alevi vatandaşlara yönelik aşağılayıcı ve hakaret mahiyetinde sözler sarf eden şüpheli Y.T. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek" suçundan Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı belirtildi. Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Alevi kardeşlerimiz canlarımızdır. Alevi kardeşlerimize çirkin söz söyleyenler, insanlıktan nasibini almamıştır. Alevi kardeşlerimize söylenen her çirkin söz hepimize söylenmiştir. Çirkinliğe karşı beraber mücadele edeceğiz." dedi.