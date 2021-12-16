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Aktüel Yakup Asarkaya kimdir? BDDK ikinci başkanı Yakup Asarkaya atandı!
Aktüel

Yakup Asarkaya kimdir? BDDK ikinci başkanı Yakup Asarkaya atandı!

Yakup Asarkaya kimdir? Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) İkinci Başkanlığına ise Yakup Asarkaya getirildi. Peki Yakup Asarkaya kimdir? Yakup Asarkaya nereli? BDDK ikinci başkanı Yakup Asarkaya hangi görevlerde buldu? soruları da bir hayli sorulmaya başladı. İşte Resmi Gazete atama kararları!

Yeniakit Publisher
2021-12-16 08:14:00 - 2021-12-16 08:17:24
Yakup Asarkaya kimdir? BDDK ikinci başkanı Yakup Asarkaya atandı!

Resmi Gazete atama kararları yayımlandı. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığı ile BDDK yönetiminde atama ve görevden almalar gerçekleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları Şakir Ercan Gül ve Mehmet Hamdi Yıldırım, görevden alınarak yerlerine Mahmut Gürcan ile Yunus Elitaş atandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Finansmanı Genel Müdürü Abdullah Bayazıt ile Ekonomik Programlar ve Araştırmalar Genel Müdürü Ahmet Yalçın Yalçınkaya da görevlerinden alındı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya, Kurul üyeliklerine de Mustafa Balcı ile Olcay Turan getirildi. BDDK ikinci başkanı Yakup Asarkaya'nın biyografisi hakkında bir bilgi bulunmamaktadır. İşte BDDK yönetim kurulu listesi:

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