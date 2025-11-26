YAKAKENT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İşin Niteliği, Yeri ve Miktarı: Mülkiyeti Belediyemize ait aşağıda nitelikleri belirtilen arsa,

S.N. Mahalle/Köy Cinsi Hisse No Ada Parsel Toplam (m2) İmar Durumu Muh. Bed. (TL) Geç.Tem. (TL) 1. Merkez Arsa 532434812 616 3 351,38 Taks 0,40 5 Kata İmarlı Konut Alanı 9.000.000,00.TL 270.000,00.TL

bedel üzerinden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif artırma suretiyle şartname dahilinde satışı yapılacaktır. İhale Pey miktarı muhammen bedel üzerinden üzerinden başlayacak ve 50.000,00-TL (Ellibin) TL den az olmayacaktır.

Şartname: Şartname 5.000,00 TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü’nden temin edilebilir ve görülebilir.

İhale Tarihi ve Yeri: 09.12.2025 Salı günü saat: 11.00’te Yakakent Belediyesi Konferans Salonunda ve Encümen huzurunda yapılacaktır.

İsteklilerde Aranan Belgeler: A- Kimlik Fotokopisi B- Kanuni ikametgah belgesi, C- Türkiye’de tebligat için adres gösterilmesi, D- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya İdare Merkezinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge E- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (A – B ve C) ‘ deki esaslara göre temin edecekleri belge F- Tüzel kişi Tüzel kişi olması halinde Tüzel kişiliğin Noter Tasdikli imza sirküleri. G- İstekliler adına vekâleten ihaleye katılınıyor ise, istekli adına teklifte bulunan kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin Noter tasdikli İmza Sirküsünü vermeleri. (Faksla gönderilen vekâletnameler ve Noter tasdiki olmayan fotokopiler kabul edilmez) H- Şartname bedelini yatırdığına dair makbuz I- Geçici teminatlarını vermeleri, İ- İsteklilerin ortak girişimi olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi, (İhale üzerinde kaldığı takdirde Noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir, ayrıca grubun bütün ortakları İdare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.) J- İhaleye katılacak olanların, Belediye ye borcu olmadığına dair (taksitli borçlar hariç) Mali Hizmetler Müdürlüğü, Tahsilat Biriminden alacakları yazıyı İhale Komisyonunda belgelendirmeleri şarttır. K- Kamu İhale Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre ihalelere katılma yasağı olmadığına dair, ilgili kurumlardan (ekap.kik.gov.tr internet adresinden alınabilir.) veya ihalelere katılmaktan yasaklı bulunmadığına dair taahhütname/belge. L- İhalenin yapılacağı saatten önce, ihaleye katılacakların, yukarda istenen belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp, İhale Komisyonuna teslim etmeleri şarttır. İlanen duyurulur.

Dr. Şerafettin AYDOĞDU

Belediye Başkanı

#ilangovtr

Basın No: ILN02342336



