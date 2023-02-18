Yahudi Zelenski’den İsrail'e eleştiri: 'Hepimiz Davud'uz ama...'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile Kiev'de yaptığı görüşmeden bir gün sonra, Münih Konferansı'nda yaptığı konuşmada,silah taleplerine cevap vermeyen İsrail'i eleştirdi.

İsrail'e askeri destek için yeni bir çağrıda bulunan Zelenski, Demir Kubbe hava savunma sistemi taleplerinin gözardı edilmemesini istedi.

"Demir Kubbe" sistemini satın almak istediklerini yenileyen Zelenski, "Bizim İsrail'in yardımına ihtiyacımız var. Yani askeri teknik desteğe ihtiyacımız var. Rusya bombardımanından kadın ve çocuklarımızı kurtarma imkanı verecek Demir Kubbe'ye ihtiyacımız var. ABD satışa itiraz etmeyecektir. Biz bunu hibe değil, satın almak istiyoruz" dedi.

Rusya'yı ‘Goliath'a benzeten Zelenski, Ukrayna'nın İsrail'den ‘Davud Peygamber'in Sapanı'na ihtiyacı olduğunu söyledi.

Her yıl düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'ndaki video konuşmasının sonunda Zelenski, Tel Aviv'den askeri yardım için yeni bir talepte bulundu.

Ülkesinin Rus “Goliath”ı yenmek için İsrail'den ‘Davud Sapanı' (David's Sling) hava savunma sistemine ihtiyacı olduğunu söyleyen Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İsrail'e yaptığı son çağrısında, Ukrayna'yı, ‘Goliath'ı (Eski Ahit ve Kur'an'da bahsi geçen savaşçı) bir sapanla yenmeyi başaran İncil hikayesindeki Davut Peygamber'le karşılaştırarak metafora başvurdu.

"Özgürlüğün alternatifi yok, hayatlarımızı mahveden Rus Goliath'ı yenmekten başka seçeneğimiz yok” diyen Zelenski, “Davud olmak savaşmaktır ve biz savaşıyoruz. Davud olmak, kazanmak için bir sapan sahibi olmak anlamına gelir, İsrail'den gelen Davud'un Sapanı'na henüz sahip olmasak bile” dedi.

İsrail tarafından geliştirilen ve 40-300 kilometre menzildeki roket ve füzeleri engelleyebilen kısa menzili Demir Kubbe sistemi ve uzun menzilli Arrow ve Patriot sistemlerini de içeren çok katmanlı bir hava savunma düzenine sahip. İsrail ise, Rusya'yı kızdırmama için bugüne kadar Ukrayna'nın silah taleplerine sessiz kaldı.

Zelenski, geçen Perşembe günü Kiev'de konuk Dışişleri Bakanı Eli Cohen ile bir araya geldi. Ukrayna lideri, geçen yıl 80 milyon NIS'yi (22,5 milyon $) aşan insani yardım için İsrail'e teşekkür etti. Ayrıca Cohen'den İsrail'de tedavi gören yaralı askerlerin sayısını artırmasını ve 15.000 Ukraynalının çalışma izinleriyle İsrail'e girmesine izin vermesini istedi.

İsrailli Bakan Cohen, sağlık hizmetleri ve sivil altyapı için 200 milyon dolarlık kredi garantisi ve bir "akıllı erken uyarı sistemi" geliştirme taahhüdü de dahil olmak üzere yeni destek önlemlerini duyurdu.

Kiev, Batı'nın tank ve daha fazla cephane taahhüdünü aldıktan sonra, şimdi savaş uçağı umut ediyor, ancak bazı ülkeler onları göndermekten çekiniyor.

Münih Konferansı'nda konuşan Avrupa Birliği yürütme komisyonu başkan yardımcısı Frans Timmermans ise, "Ukrayna'nın bu savaşı kazanmasının ne kadar önemli olduğunu herkesin görebileceğini düşünüyorum. Bu bizim Avrupamız için de önemli; çünkü Putin sadece Ukrayna'ya saldırmıyor, aynı zamanda değerlerimizi desteklemediği için bize de saldırıyor." dedi.

Savaş ne kadar sürerse sürsün Avrupa'nın Ukrayna'yı destekleyeceğini açıkça belirtmenin önemli olduğunu belirten Timmermans, "Putin zor durumda" ddedi. Timmermans, Rus liderin önümüzdeki haftalarda ve aylarda Ukrayna'ya ciddi askeri baskı uygulamaya çalışacağını da sözlerine ekledi.

Timmermans, Çin'in savaşı sona erdirmesi için Rusya'ya baskı uygulayabileceğini umduğunu da ifade etti.