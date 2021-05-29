  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İngiliz basınından Cenk Tosun yorumu: Büyük bir darbe
Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Uzayda yapılacak üretimler...
Kardeş ülkeden flaş Türkiye açıklaması
İsmail Demir müjdeyi duyurdu
İSLAM Ya Samed esmasının fazileti nedir? Ya Samed esması anlamı nedir?
İSLAM

Ya Samed esmasının fazileti nedir? Ya Samed esması anlamı nedir?

Allah (c.c)'un birbirinden güzel 99 isminden biri olan Ya Samed zikrinin anlamı, faziletleri sık sık araştırılıyor. Peki, Ya Samed zikri ne için okunur? Ya Samed zikrinin önemi nedir?

Yeniakit Publisher
2021-05-29 18:53:00 -
Ya Samed esmasının fazileti nedir? Ya Samed esması anlamı nedir?

Esmaül Hüsna yani Allah (c.c)'un birbirinden güzel isimlerinden biri de Ya Samed'tir. Peki, Ya Samed zikrinin fazileti nedir?

Ya Samed esmasının fazileti nedir? Ya Samed esması anlamı nedir?

Ya Samed, 'Hiç bir şeye muhtaç olmayan herkesin muhtaç olduğu' anlamına gelmektedir.

“De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir.” (İhlas Suresi 1-2)

Ya Samed zikri mutluluk ve kimseye muhtaç olunmaması için okunur.

5 vakit namazdan sonra 134 kere “Ya Samed celle celâlühû” zikrine devam eden kişinin hiç kimseye muhtaç olmayacağı söylenir.

Sabah namazından önce secdeye kapanıp 115 kere  “Ya Samed celle celâlühû” okuyan kişi bütün düşmanlarına karşı üstünlük sağlar.

Her gün, 66 kez “İhlas suresini” hemen ardından da 134 kere “Ya Samed celle celâlühû” diyenin her muradının gerçekleşeceği ifade edilir. 

Diyanet aşı açıklaması | Korona aşısı yaptırmak caiz mi?
Diyanet aşı açıklaması | Korona aşısı yaptırmak caiz mi?

İSLAM

Diyanet aşı açıklaması | Korona aşısı yaptırmak caiz mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
SİHA'ları görmezden gelen sözde 'Prof' Özgür Demirtaş'ın
Gündem

SİHA'ları görmezden gelen sözde 'Prof' Özgür Demirtaş'ın "Kuzey Kore" cehaleti

Muhaliflerin gazıyla 'kerameti kendinden menkul' bulan fakat konuştukça cehaleti paçalarından sızan sözde 'Prof' Özgür Demirtaş, SİHA'lardak..
AK Partili vekilden Sedat Peker açıklaması!
Siyaset

AK Partili vekilden Sedat Peker açıklaması!

AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, geçtiğimiz günlerde servis edilen "Sedat Peker'e koruma kararı belgelerine" dair açıklama yapt..
Trollerin oltasına takıldı! İrfan Değirmenci'den utanılası bir yalan daha
Gündem

Trollerin oltasına takıldı! İrfan Değirmenci'den utanılası bir yalan daha

Halk Tv sunucusu İrfan Değirmenci, ÖSYM'nin, KPSS adaylarından 300 lira sınav ücreti istediği yalanını ortaya atan trollerin oltasına takıla..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay