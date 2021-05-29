Esmaül Hüsna yani Allah (c.c)'un birbirinden güzel isimlerinden biri de Ya Samed'tir. Peki, Ya Samed zikrinin fazileti nedir?

Ya Samed esmasının fazileti nedir? Ya Samed esması anlamı nedir?

Ya Samed, 'Hiç bir şeye muhtaç olmayan herkesin muhtaç olduğu' anlamına gelmektedir.

“De ki: O, Allah birdir. Allah sameddir.” (İhlas Suresi 1-2)

Ya Samed zikri mutluluk ve kimseye muhtaç olunmaması için okunur.

5 vakit namazdan sonra 134 kere “Ya Samed celle celâlühû” zikrine devam eden kişinin hiç kimseye muhtaç olmayacağı söylenir.

Sabah namazından önce secdeye kapanıp 115 kere “Ya Samed celle celâlühû” okuyan kişi bütün düşmanlarına karşı üstünlük sağlar.

Her gün, 66 kez “İhlas suresini” hemen ardından da 134 kere “Ya Samed celle celâlühû” diyenin her muradının gerçekleşeceği ifade edilir.