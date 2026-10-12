  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ankara'dan katil İsrail'e şamar gibi cevap: Katz'ın Cumhurbaşkanımıza yönelik küstahlığına tepki yağdı! Suudi Arabistan'da Kral Halid Havalimanı yine hedef alındı! Kartal zirve takibini sürdürüyor İran’dan yeni savaş hazırlığı! Komutandan dikkat çeken mesaj: Sınırda bekliyoruz Katliam böyle gelmiş! 11 kişinin öldüğü Manisa'daki korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı! Yalova açıklarında 2.9 büyüklüğünde deprem! Hasan Basri Yalçın, ‘Bir büyükşehir daha AK Parti’ye geçecek’ demişti! Hangisi olduğunu Ahmet Hakan açıkladı Erbakan'dan İslam dünyasına çağrı: Müslüman ülkeler, ABD ve İsrail’e karşı Türkiye’nin öncülüğünde birleşmeli! Washington'dan barış şovu: Trump duyurdu, Rusya ve Ukrayna enerji hatlarında silahlara mola verdi! Derhal son verilmeli! Türkiye’den Husilere sert uyarı
Teknoloji Xiaomi'den dev yazılım hamlesi: HyperOS 3 güncellemesi 32 yeni yapıyla popüler modellere sunuldu!
Teknoloji

Xiaomi'den dev yazılım hamlesi: HyperOS 3 güncellemesi 32 yeni yapıyla popüler modellere sunuldu!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Xiaomi'den dev yazılım hamlesi: HyperOS 3 güncellemesi 32 yeni yapıyla popüler modellere sunuldu!

Teknoloji devi Xiaomi, kendi markasının yanı sıra Redmi ve POCO ekosistemindeki cihazları kapsayan devasa bir yazılım atağı başlattı. Toplamda 32 yeni HyperOS 3 yapısını kullanıma sunan şirket; sistem kararlılığını artırmaya, cihaz performansını zirveye taşımaya ve güvenlik yamalarını güncel tutmaya odaklanıyor. Yayımlanan paketlerin büyük bir çoğunluğunun Eylül 2026 güvenlik güncellemelerini içerdiği belirtilirken, kullanıcı deneyimini iyileştirecek adımlar atıldı.

Xiaomi, Redmi ve POCO cihazları için yayımlanan yeni HyperOS 3 yapıları; kararlılık, performans ve güvenlik yamalarına odaklanıyor.

Xiaomi, HyperOS 3 tabanlı yazılım dağıtımını yeni modellerle genişletti. Şirketin Xiaomi, Redmi ve POCO markalı cihazları kapsayan toplam 32 yeni yazılım yapısını kullanıma sunduğu bildirildi.

Güncellemelerin odağında sistem kararlılığını artırmaya yönelik düzenlemeler, performans iyileştirmeleri ve güvenlik yamaları bulunuyor. Paketlerin büyük bölümünün Eylül 2026 güvenlik yamalarını içerdiği, bazı sürümlerde ise Ağustos 2026 yamasının yer aldığı belirtiliyor.

 

Dağıtım kapsamında Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 14 Ultra ve Xiaomi 13 Ultra gibi üst segment modellerin yanı sıra POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro ve POCO F6 Pro gibi cihazlar da yer alıyor. Redmi K60 Ultra için hazırlanan güncellemeler de markanın eski modellerde yazılım desteğini sürdürdüğünü gösteren başlıklar arasında.

Bölgesel sürümler de güncelleme listesinin dikkat çeken taraflarından biri oldu. Redmi Note 14 Pro 4G için farklı pazarları hedefleyen yapıların yayımlandığı, özellikle Rusya sürümünün öne çıktığı aktarılıyor. POCO F7 Pro ve Redmi K80 serisi için de birden fazla bölgesel versiyon hazırlandı.

Kullanıcıların güncellemeyi alıp almadığını kontrol etmek için cihazlarındaki ayarlar menüsünden yazılım güncelleme bölümünü ziyaret etmesi gerekiyor. Dağıtımların bölgeye, modele ve operatör tercihine göre kademeli ilerleyebileceği değerlendiriliyor.

LG ile el ele verip akıllı ev pazarını ele geçirecek
LG ile el ele verip akıllı ev pazarını ele geçirecek

Teknoloji

LG ile el ele verip akıllı ev pazarını ele geçirecek

Apple'dan teknoloji dünyasını heyecanlandıran dev hamle! Teknoloji devi yeni sürprizleriyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor!
Apple'dan teknoloji dünyasını heyecanlandıran dev hamle! Teknoloji devi yeni sürprizleriyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor!

Teknoloji

Apple'dan teknoloji dünyasını heyecanlandıran dev hamle! Teknoloji devi yeni sürprizleriyle sahneye çıkmaya hazırlanıyor!

Wall Street'ten pozitif açılış! Petrol düştü, teknoloji hisseleri uçuşa geçti!
Wall Street'ten pozitif açılış! Petrol düştü, teknoloji hisseleri uçuşa geçti!

Ekonomi

Wall Street'ten pozitif açılış! Petrol düştü, teknoloji hisseleri uçuşa geçti!

Savaşın ateşi teknoloji devini de yaktı! Ukrayna İHA'ları vurdu, Yandex'in veri merkezi tamamen çöktü!
Savaşın ateşi teknoloji devini de yaktı! Ukrayna İHA'ları vurdu, Yandex'in veri merkezi tamamen çöktü!

Dünya

Savaşın ateşi teknoloji devini de yaktı! Ukrayna İHA'ları vurdu, Yandex'in veri merkezi tamamen çöktü!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23