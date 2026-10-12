Xiaomi'den dev yazılım hamlesi: HyperOS 3 güncellemesi 32 yeni yapıyla popüler modellere sunuldu!

Xiaomi, Redmi ve POCO cihazları için yayımlanan yeni HyperOS 3 yapıları; kararlılık, performans ve güvenlik yamalarına odaklanıyor.

Xiaomi, HyperOS 3 tabanlı yazılım dağıtımını yeni modellerle genişletti. Şirketin Xiaomi, Redmi ve POCO markalı cihazları kapsayan toplam 32 yeni yazılım yapısını kullanıma sunduğu bildirildi.

Güncellemelerin odağında sistem kararlılığını artırmaya yönelik düzenlemeler, performans iyileştirmeleri ve güvenlik yamaları bulunuyor. Paketlerin büyük bölümünün Eylül 2026 güvenlik yamalarını içerdiği, bazı sürümlerde ise Ağustos 2026 yamasının yer aldığı belirtiliyor.

Dağıtım kapsamında Xiaomi 12T Pro, Xiaomi 14 Ultra ve Xiaomi 13 Ultra gibi üst segment modellerin yanı sıra POCO F7 Ultra, POCO F7 Pro ve POCO F6 Pro gibi cihazlar da yer alıyor. Redmi K60 Ultra için hazırlanan güncellemeler de markanın eski modellerde yazılım desteğini sürdürdüğünü gösteren başlıklar arasında.

Bölgesel sürümler de güncelleme listesinin dikkat çeken taraflarından biri oldu. Redmi Note 14 Pro 4G için farklı pazarları hedefleyen yapıların yayımlandığı, özellikle Rusya sürümünün öne çıktığı aktarılıyor. POCO F7 Pro ve Redmi K80 serisi için de birden fazla bölgesel versiyon hazırlandı.

Kullanıcıların güncellemeyi alıp almadığını kontrol etmek için cihazlarındaki ayarlar menüsünden yazılım güncelleme bölümünü ziyaret etmesi gerekiyor. Dağıtımların bölgeye, modele ve operatör tercihine göre kademeli ilerleyebileceği değerlendiriliyor.