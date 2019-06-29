0553 313 94 23

Wesley Sneijder gözaltına alındı | Wesley Sneijder kimdir?

Wesley Sneijder'in ülkesi Hollanda'nın Utrecht kentinde polis tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. Peki Wesley Sneijder kimdir? Wesley Sneijder'in hayatına dair ayrıntılar haberimizde...

29 Haziran 2019 Cumartesi 19:58
Wesley Sneijder gözaltına alındı | Wesley Sneijder kimdir?

Wesley Sneijder'in ülkesi Hollanda'nın Utrecht kentinde polis tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. Peki Wesley Sneijder kimdir? Wesley Sneijder'in hayatına dair ayrıntılar haberimizde...

Wesley Sneijder kimdir?

Wesley Sneijder 9 Haziran 1984 tarihinde Hollanda, Utrecht’de sporcu bir ailenin ortanca çocuğu olarak doğmuştur. Kardeşi Rodney ve abisi Jeffrey Sneijder’de futbolcudur. 8 yaşında Ajax‘ın alt yapısına alındı. 2002 yılında Ajax’ın A takımında oynamaya başladı.

Wesley Sneijder 2007 yılında 27 milyon euro'ya Real Madrid'e transfer oldu. 2009 yılında da 15 milyon Euro karşılığında İnter'e geçti. Attığı nokta pas atışları sayesinde "The Sniper" lakabı ile anılan oyuncu Inter takımında ilk sezonunda Mourinho önderliğinde lig, kupa ve şampiyonlar ligi şampiyonluğunu kazanmıştır.

Wesley Sneijder 20 Ocak 2013 tarihinde Galatasaray ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayarak İstanbul'ale ilk maçına; 27 Ocak 2013 tarihinde, Beşiktaş ile oynanan Süper Lig maçında çıkmıştır. Oyuna, 57. dakikada Emre Çolak'ın yerine girmiştir.

Wesley Sneijder'in 2009 yılında boşandığı ilk eşinden Jessey adında bir oğlu vardır. Wesley Sneijder, 2009 yılında tanıştığı sinema oyuncusu İspanyol Yolanthe Cabau ile İtalya'da, Toskana'da,17 Temmuz 2010 tarihinde evlendi.

Altyapı kariyeri:

1992-2002 – Ajax

Profesyonel Futbol kariyeri:

2002-2007 – Ajax
2007-2009 – Real Madrid
2009-2013 – İnter
2013- …… – Galatasaray

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 19:58
  1. İstanbul
  2. Wesley Sneijder
  3. Wesley Sneijder galatasaray
  4. Wesley Sneijder ayrılıyormu
  5. Wesley Sneijder kimdir
  6. Wesley Sneijder gözaltı
  7. Wesley Sneijder gözaltına alındı
  8. Wesley Sneijder hollanda
  9. the sniper

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    2019 Avrupa Gençlik Oyunları
    1. 2019 Avrupa Gençlik Oyunları
    2. (Düzeltme) Süleyman Soylu’dan 44 kilo..
    3. Kadınlar Dünya Kupası: İtalya: 0 -..
    4. Merada çıkan yangını söndürmek için..
    5. Eren Bülbül’ün adını taşıyan SİHA ilk..
    6. 1. Eflani Göl Satranç Turnuvası sona..
    7. Dev oyuncak ayılı otomobille paket..
    8. Erdoğan'dan 'Trump', 'Putin' ve..
    9. İzmir'de orman yangınları
    10. G20 Zirvesi’nin sonuç bildirgesi..
    11. Süleyman Soylu’dan 44 kilo patlayıcı..
    12. Babacan Cumhurbaşkanından helallik..
    13. Gaziantep Basketbol, Markovic ile..
    14. Soylu'dan HDP'li vekilin iddialarına..
    15. Kayseri'deki trafik kazası
    16. D-100 Karayolunda bariyerlerde asılı..
    17. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda..
    18. Gazişehir Gaziantep'te iç transfer
    19. D-100 karayolu Tuzla mevkiinde takla..
    20. Koyunlarınızı çaldırmayın diyerek..
    21. Seyir halindeki beton mikseri devrildi
    22. Golf: TGF Yerel Yıldızlar Turu
    23. Geline tır şoku
    24. Trump'tan kritik Huawei kararı! "U..
    25. Victor Lapena ile 1+1 yıllık sözleşme..
    26. Irak Başbakanı Abdulmehdi Kuveyt'in BM..
    27. Avrupa Oyunları’nda karatede 4 madalya
    28. Aşırı terlemenin çaresi var mı?
    29. Suriye sınırına askeri sevkiyat..
    30. Zehir tacirleri polisten kaçamadı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı