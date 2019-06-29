Wesley Sneijder gözaltına alındı | Wesley Sneijder kimdir?

Wesley Sneijder'in ülkesi Hollanda'nın Utrecht kentinde polis tarafından gözaltına alındığı kaydedildi. Peki Wesley Sneijder kimdir? Wesley Sneijder'in hayatına dair ayrıntılar haberimizde...

Wesley Sneijder kimdir?

Wesley Sneijder 9 Haziran 1984 tarihinde Hollanda, Utrecht’de sporcu bir ailenin ortanca çocuğu olarak doğmuştur. Kardeşi Rodney ve abisi Jeffrey Sneijder’de futbolcudur. 8 yaşında Ajax‘ın alt yapısına alındı. 2002 yılında Ajax’ın A takımında oynamaya başladı.

Wesley Sneijder 2007 yılında 27 milyon euro'ya Real Madrid'e transfer oldu. 2009 yılında da 15 milyon Euro karşılığında İnter'e geçti. Attığı nokta pas atışları sayesinde "The Sniper" lakabı ile anılan oyuncu Inter takımında ilk sezonunda Mourinho önderliğinde lig, kupa ve şampiyonlar ligi şampiyonluğunu kazanmıştır.

Wesley Sneijder 20 Ocak 2013 tarihinde Galatasaray ile 3,5 yıllık sözleşme imzalayarak İstanbul'ale ilk maçına; 27 Ocak 2013 tarihinde, Beşiktaş ile oynanan Süper Lig maçında çıkmıştır. Oyuna, 57. dakikada Emre Çolak'ın yerine girmiştir.

Wesley Sneijder'in 2009 yılında boşandığı ilk eşinden Jessey adında bir oğlu vardır. Wesley Sneijder, 2009 yılında tanıştığı sinema oyuncusu İspanyol Yolanthe Cabau ile İtalya'da, Toskana'da,17 Temmuz 2010 tarihinde evlendi.

Altyapı kariyeri:

1992-2002 – Ajax

Profesyonel Futbol kariyeri:

2002-2007 – Ajax

2007-2009 – Real Madrid

2009-2013 – İnter

2013- …… – Galatasaray