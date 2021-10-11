  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Korona Virüs "Virüs laboratuvardan sızdı" iddiası ABD'yi karıştırdı!
Korona Virüs

"Virüs laboratuvardan sızdı" iddiası ABD'yi karıştırdı!

Dünyayı iki yıldır etkisi altında tutan yeni tip koronavirüsün laboratuvardan sızdığına yönelik tartışmalara Amerikan Los Angeles Times da katıldı. Gazetede yayımlanan makalede, virüsün laboratuvardan yayıldığı iddiasının doğru olmadığı ileri sürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-10-11 17:17:00 -
"Virüs laboratuvardan sızdı" iddiası ABD'yi karıştırdı!

 Yeni Akit/Ankara 

ABD’de yayın yapan Los Angeles Times gazetesinde 8 Ekim’de yayımlanan bir makalede, The Wall Street Journal gazetesinin “yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) laboratuvardan sızdığı” yalanının yayılma merkezi olduğu savunuldu.

Michael Hiltzik: Deliller yetersiz

Pulitzer Ödülü sahibi Michael Hiltzik, kaleme aldığı söz konusu makalede, son günlerde gerçekleştirilen araştırmaların virüsün laboratuvardan sızdığı iddiasının yanlış olduğunu kanıtladığına ve iddiayı ortaya koyanların güvenilir deliller sunamadıklarına işaret etti. Hiltzik, The Wall Street Journal gazetesinin Çin’i kötü niyetli bir ülke olarak tasvir etmeye çalıştığını, zira salgını Çin’e karşı kullanılabilecek bir koz olarak gördüklerini vurguladı. Gazetede yer verilen iddiaları uyduran basın mensuplarının, sorumlu ve dürüst meslektaşlarını utandırdığına dikkat çeken Hiltzik, virüsün laboratuvardan sızdığı iddiasını ileri sürenlerin The Wall Street Journal’in adını lekelediğini söyledi.

Ünlü tıp dergisinden 'U' dönüşü! Çarpıcı makale: Koronavirüsün doğal kökeni yok!
Ünlü tıp dergisinden 'U' dönüşü! Çarpıcı makale: Koronavirüsün doğal kökeni yok!

Gündem

Ünlü tıp dergisinden 'U' dönüşü! Çarpıcı makale: Koronavirüsün doğal kökeni yok!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay