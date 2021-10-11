"Virüs laboratuvardan sızdı" iddiası ABD'yi karıştırdı!
Dünyayı iki yıldır etkisi altında tutan yeni tip koronavirüsün laboratuvardan sızdığına yönelik tartışmalara Amerikan Los Angeles Times da katıldı. Gazetede yayımlanan makalede, virüsün laboratuvardan yayıldığı iddiasının doğru olmadığı ileri sürüldü.
Yeni Akit/Ankara
ABD’de yayın yapan Los Angeles Times gazetesinde 8 Ekim’de yayımlanan bir makalede, The Wall Street Journal gazetesinin “yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) laboratuvardan sızdığı” yalanının yayılma merkezi olduğu savunuldu.
Michael Hiltzik: Deliller yetersiz
Pulitzer Ödülü sahibi Michael Hiltzik, kaleme aldığı söz konusu makalede, son günlerde gerçekleştirilen araştırmaların virüsün laboratuvardan sızdığı iddiasının yanlış olduğunu kanıtladığına ve iddiayı ortaya koyanların güvenilir deliller sunamadıklarına işaret etti. Hiltzik, The Wall Street Journal gazetesinin Çin’i kötü niyetli bir ülke olarak tasvir etmeye çalıştığını, zira salgını Çin’e karşı kullanılabilecek bir koz olarak gördüklerini vurguladı. Gazetede yer verilen iddiaları uyduran basın mensuplarının, sorumlu ve dürüst meslektaşlarını utandırdığına dikkat çeken Hiltzik, virüsün laboratuvardan sızdığı iddiasını ileri sürenlerin The Wall Street Journal’in adını lekelediğini söyledi.