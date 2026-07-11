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Resmi İlanlar VİRANŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

VİRANŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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VİRANŞEHİR 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 2024/24 Esas

Şanlıurfa İli, Viranşehir İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 325 parsel sayılı taşınmazın 6.288,83m² yüzölçümüne sahip kısmı ile ilgili olarak, taşınmazın imar ihyasına dayalı tescil davası açılmış olup; anılan taşınmaz üzerinde üstün hak iddiasında bulunan kişilerin, ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde, doğrudan mahkememize müracaat etmeleri veya bulundukları yer adliyesi ön büro birimi aracılığıyla mahkememize hitaben dilekçe göndermek suretiyle başvuruda bulunmaları hususu;
Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 07/05/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02505801