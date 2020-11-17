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Ekonomi Vergi SGK borç yapılandırma başvurusu nereye yapılır?
Ekonomi

Vergi SGK borç yapılandırma başvurusu nereye yapılır?

Borç yapılandırma işlemi | Borç yapılandırmasına dair düzenleme TBMM’de kabul edildi ve Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Peki, borç yapılandırma işlemi nasıl yapılır? | Vergi borcu nasıl yapılandırılır? | SGK borç yapılandırma işlemleri | Vergi borcu online yapılır mı? | Vergi borcu yapılandır e devlet

Yeniakit Publisher
2020-11-17 11:36:00 -
Vergi SGK borç yapılandırma başvurusu nereye yapılır?

Milyonlarca kişinin beklediği vergi yapılandırmasına ilişkin karar yürürlüğe girdi. Peki, borç yapılandırma işlemi nasıl yapılır?

Vergi SGK borç yapılandırma başvurusu nereye yapılır?

Borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

7256 Sayılı Bazı Alacaklarının yeniden yapılandırılması hakkındaki Kanun Cumhurbaşkanlığı onayı ile girdi. Tüm vergi, SGK, belediye borçları 18 ay eşit taksit şeklinde ve 2 ayda bir olarak ödenecek. SGK borçlarına ait ilk taksit 28.02.2021 tarihine kadar; vergi borçları, belediye borçları ve diğer kamu borçlarına ait yapılandırmaların ilk taksiti 31.01.2021 tarihine kadar ödenecek.

Vergi işlemleriniz için İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden de yapabilirsiniz. Bunun için sisteme e devlet şifreniz ve TC kimlik numaranızla giriş yapabilirsiniz. İnteraktif Vergi Dairesi’ne giriş yaptığınızda sol kısımda yer alan menüden borç işlemlerinizle ilgili işlemleri yapabilirsiniz.

İNTERNET VERGİ DAİRESİNE GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

Borç yapılandırma tarihi
Borç yapılandırma tarihi

Ekonomi

Borç yapılandırma tarihi

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