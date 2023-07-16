Vergi oranları değişti! Benzin ve motorin ne kadar oldu?

Yaklaşık 20 yıl önce hayatımıza giren ÖTV (Özel tüketim vergisi) belirli mal veya ürünler üzerinden maktu veya oransal olarak alınan bir harcama vergisidir. Satın aldığımız elektronik ürünlerden benzine kadar pek çok şeye uygulanır. Bugün Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre akaryakıttan alınan ÖTV tutarına zam yapıldı. Peki akaryakıt fiyatları ve yeni vergi oranı-miktarı ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatları ve yeni vergi oranı-miktarı ne kadar oldu?

Geçtiğimiz 2021 yılında bazı ürünlere uygulanan Özel Tüketim Vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkında Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu kararla birlikte artık sabit veya dönemsel olarak güncellenen bir tutar yerine anlık duruma göre hızlı bir şekilde azaltılıp artırılabilir hale getirildi.

Bugün itibariyle de benzinden litre başına alınan 2,52 TL seviyesindeki ÖTV tutarı 5 TL zamlanarak 7,52 TL’ye çıktı. Aynı şekilde motorinden litre başına alınan 2,05 TL seviyesindeki ÖTV tutarı 5 TL zamlanarak 7,05 TL’ye yükseldi. ÖTV’li fiyat üzerinden de yüzde 20 KDV uygulandığı için, alınan KDV miktarı 1 TL arttı. Dolayısıyla toplamda 6 TL vergi artışı oldu.

15 Temmuz 2023 itibariyle akaryakıt fiyatlarına yapılan 1 lira 34 kuruş seviyesindeki zam sonrasında İstanbul’da benzinin litre fiyatı 28 lira 5 kuruş, motorin 26 lira 32 kuruş olurken İzmir’de benzinin litre fiyatı 28 lira 64 kuruş, motorin 26 lira 98 kuruş oldu.

Bunun ardından 16 Temmuz 2023’te Resmi Gazete’de yayınlanan karar sonrasında İstanbul’da benzin fiyatı 34 lira 8 kuruş ve motorin fiyatı 32 lira 4 kuruş olurken, İzmir’de benzin fiyatı 34 lira 64 kuruş ve motorin fiyatı 32 lira 98 kuruş oldu.

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