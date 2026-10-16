Vehbi Korkutata: MHP lideri Devlet Bahçeli'den İsrail'e sert uyarı!

Araştırmacı gazeteci yazar Vehbi Korkutata dikkat çeken değerlendirmelerine devam ediyor.

Korkutata son olarak "MHP lideri Devlet Bahçeli'den İsrail'e sert uyarı!" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Vehbi Korkutata'nın yazısı şöyle:

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den İsrail'e sert uyarı!

"Sabrımızı sınamaktan vazgeçin."

Netanyahu'dan Suriye üzerinden Türkiye'ye küstahça tehdit ve ne diyor? Mesajımı duymadılar, daha iyi anlamalarını sağlamalıyız. Sanırım ateşle oynadığının farkında değil?

İsrail Ordusuna bağlı savaş gemileri Türk donanması tarafından uyarıldı ve rotalarını değiştirdi, isterse değiştirmesin!

İsrail medyası ise; Türk savaş gemilerinin kendilerini adeta bir "gölge" gibi takip ettiğini ve İsrail donanmasına ait gemilere yaklaştı ve onları bir süre kovaladı.

İsrail vatandaşları ise Türkiye'ye sığınma talep etti..

İsrail, Gazze'ye şiddetli saldırılar düzenliyor. Köylerdeki savunmasız insanları göz kırpmadan şehit ediyor. Mallarını gasp ediyor ve onların geçimi olan verimli zeytin ağaçlarını buldozerlerle kökünden söküyor, inşallah sonunuz yakındır, hayret ki hayret!

Hiç karşılığı olmayan silahsız insanları ve bir ülkenin en modern silahlarla katliam yapmaları ve İslam dünyası ne gariptir ki seyyir etmekle yetiniyor..

ABD askerlerinin Ortadoğu'da yerleşik olduğu sürece, Amerika operasyonlarının ve İsrail saldırılarının sonu gelmez..

İsrail'i korkutan itiraf, "Türk gücü dört bir yanımızı sardı!"

İsrailli bakandan soykırım çağrısı

"Gazeliler insan değil, yaşamayı değil, kafalarına sıkılmayı hakkediyorlar.

Ben Gvir, her gece 30 ile 40 Gazze'li öldürülmelidir diyor.

İtalya'dan Gvir'e sert tepki, "hiç kimse başkasının canını alma hakkına sahip değildir, bunu söyleyen İslam dünyası değil, İtalya söylüyor.

Burası Gazze, burada masumiyet çamurlar içinde!

Ey İslam dünyası, insanlık nerede!

Gazze'de çamurlar içinde can çekişen sadece masumiyet değil, insanlığın ta kendisidir!

Ey İslam dünyası! Zulme sessiz kalma, bu feryadı herkese duyurmak sanırım görevimdir, benim görevim duyurmaktır, gerisini sizler düşünün!

Filistin halkı eziliyor, Gazze'de yaşananların bir adı var ve adı "SOYKIRIM."

Ne diyor Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev; İsrail ile iyi ilişkilerimiz var. Birbirimizi dost edinmişiz ve ticaretimiz güzel diyaloglarla geçiyor. Neden birbirimizi dost olarak görmiyelim.

ABD'li temsilcinin Türkiye'yi destekleyen sözleri Tel Aviv'i çıldırttı..!

Bakınız Trump'tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklaması

Trump, ne istersem yapacağını düşünüyorum..!

ABD Başkanı Trump, Yemen'deki Husilere karşı Türkiye'nin de sürece dahil edilmesi olasılığına ilişkin soruya yanıt verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkilerine değinen Trump, "Erdoğan'ın kendisinden ne istersem yapacağını düşünüyorum" dedi.. Hayret verici bir durum değil mi?

İran, Ortadoğu'da ki ABD askeri varlığını tek tek vurup imha ediyor. ABD hani büyük donanmaya sahipsiniz ve büyük kayıp yaşıyor, yetmez mi?

ABD'nin Ankara büyükelçisi Suriye Irak özel temsilcisi Tomas Barrak, Türkiye Osmanlı milletlerini tekrar yönetmelidir.

Mısır Suudi Arabistan Türkiye yakınlaşması "Siyonist Yunan" işbirliğine vurulan büyük darbedir..

Alçak uçuş yapan İran füzeleri, ABD güvenlik bariyerlerini aşıyor. ABD gemilerine tam isabet ulaşıyor. ABD gemilerini Hint Okyanusu ortalarına çekmek zorunda kaldı..

İran, ABD'nin üslerini ve gemilerini noktasal tam isabet olarak vuruyor. Hareket halindeki gemilerin konum bilgisini anında nereden ve nasıl temin ediyorlar.

İran alçak uçuş yaparak, radara yakalanmadan ABD gemilerini tam isabet vuran akıllı füzeler, ABD'yi korkutuyor..

Türkiye dahil İran gibi ülkelerin uzayda konum uyduları bulunmamaktadır, Yeni Akit Gazetesi okuyucuların dikkatinedir.