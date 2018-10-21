Ve Fenerbahçe'den 50 yıl sonra en kötü başlangıç

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Sivasspor ile karşılaşırken 2 puan daha kaybetti. Fenerbahçe tam 50 yıl sonra en kötü ilk 9 hafta performansına erişti.



Fenerbahçe'nin en kötü sezon başlangıcı

Bu sezon 9 maçta 2 galibiyet 2 beraberlik ve 5 yenilgi alan Fenerbahçe rakip filelere de sadece 6 gol bırakmıştı. Sarı-Lacivertliler hem gol hem de aldığı galibiyet bakımından olumsuz bir istatistiğin sahibi oldu.

Fenerbahçe, 1968-1969'dan beri (2 galibiyet - 6 gol) en kötü ilk 9 haftalık performansını sergiledi. Fenerbahçe o yıl 9 haftada tıpkı bu sezon gibi 6 gol kaydetmişti. Fenerbahçe 1986-1987 sezonunda aynı haftalık dilimde de 2 galibiyet almıştı ancak 9 gol kaydetmişti.

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