Vatandaşın sabrı taştı: Mehmet Ceyhan tutuklansın

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Pandemi ile mücadele sürecinde önce kendisini Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi olarak tanıttı. Bir süre sonra geri adım atarak, "Ben Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi değilim. Açıklamalarım Sağlık Bakanlığı'nı bağlamaz." dedi. Sürecin en başında 'Maske koruyucu değil' ifadesini kullanmış, birkaç ay sonra ise "Maskesiz sokağa çıkanlar cezalandırılmalı." diyecek kadar yön değiştirmişti. Son olarak da aylarca yaptığı 'tam kapanma' çağrısı uygulamaya girdiği gün 'Tam kapanma böyle olmaz' dedi. Vatandaşların, sürekli birbiri ile çelişen ifadeler kullanarak kamuoyunun kafasını karıştıran Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a tahammülü kalmadı.

'Mehmet Ceyhan Tutuklansın'

Sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Mehmet Ceyhan Tutuklansın' hashtagh'i ile onbinlerce paylaşım yapıldı.

Vatandaşların tepkilerinden bazıları:

Sözcü yazarı Soner Yalçın bile tepki göstermişti!

Sözcü yazarı Soner Yalçın da, çelişkili açıklamaları sebebi ile Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'a şu tepkiyi göstermişti:

" 'Bilim' sözcüğünü ağzından düşürmeyen tıp insanlarının, hiç kuşku duymayan kendinden emin olma hali beni hep şaşırtıyor. Prof. Ceyhan pandemide bunun prototipi oldu! Bu kadar mı toplumsal belleği zayıf/ hafızasız toplum olduk?"