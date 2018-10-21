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Vatandaş, Danıştay'ın 'Andımız' kararına tepkili!

Akit Soruyor ekibi bugün İstanbullulara; "Danıştay 8. Dairesi'nin Andımız ile ilgili kararını" sordu.

21 Ekim 2018 Pazar 14:51

 Taha Emre ÖZDEMİR / Yeniakit.com.tr 

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti.

Kararda; "Öğrenci andının kaldırılmasına ilişkin değişikliğin haklı ve hukuksal temellere dayandırılmadığı anlaşıldığından dava konusu düzenlemede hukuka uyarlık görülmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

"Benim zoruma gidiyor"

Akit Soruyor ekibi geçtiğimiz hafta içi başlayan ''Andımız'' tartışmalarından sonra İstanbullulara mikrofon uzattı. Mikrofon uzattığımız vatandaşlar ''Danıştay 8. Dairesi'nin'' bu kararına tepki gösterdi. İlk ve Ortaöğretim hayatı boyunca Andımız'ı dayatma ile okuduğunu söyleyen bir kişi şu ifadeleri kullandı:

" Irkçılık içermiyorsa okutulup okutulmamasında bir sıkıntımız yok. Mesela ben bir kürdüm. Bir kürt çocuğunun hergün 'Varlığım Türk varlığına armağan olsun' diye söylemesi benim zoruma gidiyor."

Haber Tarihi: 21 Ekim 2018 Pazar 14:51
  1. İstanbul
  2. Danıştay
  3. andımız

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