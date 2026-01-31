VAN KADASTRO MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2025/3 Esas

Davacı HOCA AKKOŞ aleyhine mahkememizde açılan Kadastro (Tespite İtiraza İlişkin) davasının yapılan açık yargılaması sırasında Dava Dilekçesi: Van İli, İpekyolu İlçesi, Çarşı Mahallesi, 198 ada, 7 parsel sayılı 102 m2 arsa nitelikli taşınmazın tapu kaydının iptali, müvekkilin dükkanın hizasına denk gelen ve müvekkilin zilyetliğindeki bölümün ayrılarak (ifrazı) tapuda farklı bir sayfaya kaydı ile müvekkilim adına tesciline ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı taraf üzerinde bırakılmasına karar verilmesini talep ve dava edilmiştir.

Duruşma Tutanağı: Belirli gün ve saatte celse açıldı. Davacı Vekili Av. AHMET BAĞAÇ, Mirasçı Vekili Av. İLAY CEYLAN GİDİCİ ÖZDEMİR, mirasçı Nurhan ÇOBAN vekili olduğunu beyan eden Av. Mehmet Sıddık AYYÜREK duruşmaya katıldı. Başka gelen yok. Açık yargılamaya devam olundu. Akın Gökçen ‘nın Tlf tespiti için 11.12.2025 tarihinde ilgili kolluk birimine yeniden müzekkere yazıldığı görüldü. G.D: 1-Mirasçı Sündüz Çoban’ın güncel adresinin tespiti amacıyla ilgili kolluğa müzekkere yazılmasına, cevabi yazı döndüğü takdirde dava dilekçesi ekli duruşma gün ve saatini bildirir davetiyenin tebliğine, 2-Mirasçı Remziye Bozkurt adına çıkarılan davetiyenin dönüşünün beklenilmesine, 3-Mirasçı Akın Gökçen için ilgili kolluğa yazılan müzekkerenin dönüşünün beklenilmesine, müzekkere cevabına göre işlem yapılmasına, 4-Mirasçı Gülüzar FAZLA vekili Av. Ünal KESKİN 'in mazeretinin kabulüne, yeni duruşma gün ve saatini uyap üzerinden öğrenmesine, 5-Mirasçı Nurhan ÇOBAN vekili olduğunu beyan eden Av. Mehmet Sıddık AYYÜREK' e vekaletnamesini sunmak üzere gelecek celseye kadar süre verilmesine, 6-Adresi tespit edilemeyen mirasçı Akın GÖKÇEN 'in adresinin tespiti amacıyla ilgili kurumlara müzekkere yazılmasına, Bu nedenle duruşmanın 04/03/2026 günü saat 10:15 bırakılmasına karar verildiği ilanen tebligat yerine geçmek üzere ve ilanın yapıldığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebligatın mirasçıya tebliğ edilmiş sayılacağı ilan olunur. 28/01/2026

