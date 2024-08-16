VAN İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

İLAN

CİNSİ BULUNDUĞU YERİ MAHALLESİ PAFTA NO ADA NO PARSEL NO KİRALANACAK YÜZÖLÇÜMÜ KİRA SÜRESİ 3 Yıllık Muhammen KİRA BEDELİ ELEKTRİK SU VE ISINMA BED. GEÇİCİ TEMİNATI

(%10) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ Kafeterya Van SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Süphan Mah. 147 1026 560 Ana Bina Merkez Kafeterya

Toplam Alan: 714,90m2 3(Üç) Yıl 12.937.195,60 TL Kira Şartnamesindeki şartlar geçerli olacak 1.293.719,56 TL 27/08/2024 10:00

a. İhale Konusu İş: Yukarıda özellikleri belirtilen Mülkiyeti Hazineye Ait olup, T.C Sağlık Bakanlığı Van İl Sağlık Müdürlüğü’ne Bağlı Van SBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde bulunan 3 (Üç) yıl süre ile Ana Bina Merkez Kafeterya yeri kiralama işi

b. İhale Usulü: Söz konusu kantin ihalesi 2886 sayılı devlet ihale kanununun 35. Maddesinin a bendine göre Kapalı Teklif Usulü ile yapılarak kiraya verilecektir.

c. İhalenin Yapılacağı Yer: Van İl Sağlık Müdürlüğü ihale toplantı odasında yapılacaktır.

d. İhale Tarihi ve Saati: 27/08/2024 tarih ve Saat: 10:00’ da yapılacaktır.

e. Tekliflerin Sunulacağı Yer: Van İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Servisi

f. Tekliflerin Sunulacağı Adres: Van İl Sağlık Müdürlüğü Hatuniye Mahallesi İpekyolu Caddesi İkinisan Kavşağı İpekyolu / Van

*İhaleye katılabilmek için gereken belgeler:

1. İstekliler ilanda belirtilen ihale tarih ve saatine kadar Van İl Sağlık Müdürlüğü Satınalma Birimine ihale evraklarını kapalı zarfta teslim edecekler veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri evraklarını iadeli taahhütlü posta yoluyla gönderebileceklerdir. Teklif sahibi komisyonda hazır bulunmadığı takdirde ihale dosyasının içinde teklif mektubunu da sunacaktır. Bu durumda posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez. Satınalma Birimi dışında dosya teslimi olmayacaktır. Belirtilen saatten sonra ihale dosyası teslim alınmayacaktır.

2. Geçici teminat ve dokümanın alındığına dair makbuz.

Geçici Teminat; Geçici teminat olarak Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 26. ve 27. Maddelerinde tarif edilen ekonomik değere sahip belgeler sunulabilir. Tahmini toplam bedelin en az % 10’u oranında 1.293.719,56 TL (BirMilyonİkiYüzDoksanÜçBinYediYüzOnDokuzTürkLirası ElliAltıKuruş)’dan az olmamak üzere sunacaktır. Geçici teminatın nakit olarak yatırılması durumunda Van İl Sağlık Müdürlüğü TR 40 0001 2009 3390 0005 0000 79 iban numarasına Halk Bankası Van Şubesine yatırılacaktır, yatırılacak tutarlar ve teminat adı açıklamalar kısmında (isteklinin adı/ticari unvanı-TC kimlik numarası/vergi kimlik numarası, IBAN numaralarını, ihalenin adını, belirtilmesi), geçici teminatın, teminat mektubu olarak sunulması halinde bankalardan 2886 sayılı Kanunun 26.ve 27 maddelerine göre düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu ve teyidi olmalı (Teminat Mektubu üzerinde idarenin adı, işin adı, Mektup sahibi firma/kişi adı, ihalenin tabi olduğu yasa ve süresiz olduğu ibareleri ve beraberinde teyit yazısı mutlaka bulunmalıdır) Kanun, Kararname, tüzük ve yönetmeliklere aykırı olarak düzenlenmiş banka mektupları kabul edilemez.

Dokümanın alındığına dair makbuz, İhale dokümanları WEB sitemiz olan https://vanism.saglik.gov.tr/ adresinde görülebilir ve 1.000,00 TL (Bin Türk Lirası) karşılığı ihale doküman bedeli Van İl Sağlık Müdürlüğünün Halk Bankası Van şubesi IBAN: TR 40 0001 2009 3390 0005 0000 79 no’lu hesabına yatırılarak Satın alma Biriminden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

3. Gerçek kişi olması halinde Nüfus Cüzdanı sureti veya fotokopisi, tüzel kişi olması halinde ise vergi kimlik numarasını gösterir belge.

4. Tebligat için son 3 (üç) ay içerisinde alınmış İkametgâh Belgesi.(Nüfus Müdürlüğü, Muhtarlık veya e-devlet sistemi üzerinden alınan belge)

5. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

a. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

6. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi

8. Son altı ay içinde alınmış Adli sicil kaydı Belgesi (Adli kaydının olması halinde işletmeye engel teşkil edip etmediği ihale komisyonunca değerlendirilecek)

9. İlk ilan tarihi itibarı ile Vergi Dairesine Borcunun Bulunmadığına Dair Belge. (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün Vergi daireleri veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.)

10. İlk ilan tarihi itibarı ile SGK Borcunun Bulunmadığına Dair Belge. (İlk ilan tarihi ile ihale günü arasındaki ilk ilan ve ihale günü dâhil olmak üzere herhangi bir gün SGK veya Resmi İnternet Sitesinden alınabilir.

11. İlgili Kafeterya İhalesine; kantincilik işletmenliği ustalık belgesi veya mesleki ve teknik diploması (Aşçı, Pastacı, Otelcilik) olan istekliler veya Kamu kurumlarında kafeterya/kantin işletmeciliği yaptığını belgeleyenler, firmasının faaliyet alanında büfe, kafeterya, lokanta, pastane, otelcilik, market işletmeciliği yapanlar, yemek hazırlama ve sonrası hizmet gerçekleştiren firmalar girebilir)

12. Yer Gördü Belgesi. İhaleye katılan her istekli, kiralanacak taşınmazı yerinde gördüğüne ve özelliklerini öğrendiğine dair Hastane İdaresince düzenlenecek belgeyi imzalı şekilde ihale dosyasına ekleyecektir. İlgili belgeyi ihale dosyasına bırakmayan istekliler ihale dışı bırakılacaktır.

13. İş Deneyim Belgesi: İstekliler, ilan tarihi itibari ile son beş yıl içerisinde kantin-büfe-kafeterya-pastane, lokanta, otelcilik veya market işletmeciliği iş kollarında faaliyet gösterip işin tamamlandığına ilişkin Kamu Kurumu veya Özel Sektörde alınmış muhammen bedelin %20’sinden az olmamak üzere iş deneyim belgesi sunacaklardır. Özel sektörde alınan iş deneyim belgelerinde sözleşme ve bu sözleşmeye ait damga vergisinin yatırıldığına dair makbuzu ihale komisyonuna sunacaklardır.

14. Ticaret/Sanayi ve / veya İlgili Meslek Odasından ihalenin ilk ilan tarihinden sonra alınmış Mesleki Faaliyetten Men Olmadığını veya Mesleki Faaliyetinin Devam Ettiğini Gösteren Belge,

15. İdarece düzenlenen şartname hükümlerinin kabul edildiğine dair istekli tarafından her sayfası imzalanmış şartname,

16. İhale ile ilgili şartname ve ekleri her gün mesai saatleri içerisinde Van İl Sağlık Müdürlüğü merkezi satın alma biriminde veya web sayfasında (https://vanism.saglik.gov.tr/) görülebilir.

17. Ortak girişim olarak ihaleye teklif verilemez.

18. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir.

19. İhale konusu kira bedeli üzerinden alınacak vergi, resim, harç vb. ihaleyi kazanacak yüklenici tarafından ödenecektir.

20. Firmaların kamu ihalelerinden yasaklı olup olmadığı sorgulanacaktır. Yasaklı olan firmaların şartları tam bile olsa ihale dışı bırakılacaktır.

21. İhaleye iştirak edeceklerin, İhale tarih ve saatinden önce istenen evrakları dosya halinde kapalı zarfta imzalı olarak Van İl Sağlık Müdürlüğü Satın Alma Birimine teslim etmeleri gerekir. Belirtilen saatten sonra ihaleye iştirak kabul edilmeyecektir.

22. İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

İlan olunur.

#ilangovtr

Basın No: ILN02076772