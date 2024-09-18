VAN BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 1. HUKUK DAİRESİNDEN

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ESAS NO : 2023/1699 Esas

KARAR NO : 2024/894

Davacı Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Davalı Mevlüt KARAKAPLAN yapılan tüm aramalara rağmen bulunamaması nedeni ile mahkememizin 01.04.2024 tarih 2023/1699 esas 2024/894 karar sayılı ilamının ilanen tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

HÜKÜM:

A-Davacı vekilinin istinaf başvurusunun KABULÜ ile; AHLAT ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'nin 09/02/2023 tarih, 2021/319 Esas- 2023/91 Karar sayılı kararının 6100 sayılı HMK'nın 353/1-b-2 maddesi uyarınca DÜZELTİLEREK ESAS HAKKINDA YENİDEN HÜKÜM TESİSİNE,

Buna göre:1.Davacının davasının KABULÜNE,

2.Dava konusu, Bitlis İli, Ahlat İlçesi, Erkizan Mahallesi, 111 ada, 16 Parsel sayılı taşınmazın ifrazı ile oluşan 111 ada, 65 Parsel sayılı taşınmazın 22/03/2022 hakim havale tarihli fen bilirkişi raporunda kırmızı renk kalemle taralı 1.606,27 m2'lik taşınmazın tapu kayıtlarının tapudaki davalıların murisleri Fatma Dağlı adına kayıtlı hisselerin İPTALİ ile;davacı Karayolları Genel Müdürlüğü adına tapudan yol olarak terkinine

3.Dava konusu, Bitlis İli, Ahlat İlçesi, Erkizan Mahallesi, 111 ada, 16 Parsel sayılı taşınmazın ifrazı ile oluşan 111 ada, 65 Parsel sayılı taşınmazın 22/03/2022 hakim havale tarihli fen bilirkişi raporunda kırmızı renk kalemle taralı 1.606,27 m2'lik taşınmazın davalıların hisselerinin tamamı yönünden mülkiyet kamulaştırma bedelinin 866,46 TL olduğunun TESPİTİNE,

4.Tespit edilen mülkiyet kamulaştırma bedelinin hak sahibi davalılar adına Ziraat Bankası AŞ Ahlat Şubesi nezdinde açılan hesaba davacı tarafça yatırılmış olduğu anlaşılmakla; kamulaştırma bedeli olarak tespit edilen 866,46 TL'nin muris Fatma Dağlı'nın veraset ilamındaki payları oranında davalılara ödenmesi hususunda kararın kesinleşmesi beklenmeksizin ilgili banka şubesine müzekkere yazılmasına,

5.Dava konusu, Bitlis İli, Ahlat İlçesi, Erkizan Mahallesi, 111 ada, 16 Parsel sayılı taşınmazın ifrazı ile oluşan 111 ada, 65 Parsel sayılı taşınmaz bakımından ödenmesi gereken toplam 866,46 TL 'ye dava tarihi 20.12.2021 olduğundan dava tarihinden sonraki 4. Ayın bitimi olan 20/04/2022 tarihinden karar tarihine kadar tarihine kadar 6459 sayılı yasanın 6. Maddesi gereğince yasal faiz işletilmesine,

Dair, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda 6100 sayılı HMK'nın 361.maddesi gereğince kararın tebliğinden itibaren iki haftalık süre içerisinde Yargıtay nezdinde TEMYİZ kanun yolu açık olmak üzere 12.09.2024 tarihinde oy birliği ile karar verildi.

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Basın No: ILN02090051