  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
MHP'de bir teşkilata daha neşter vuruldu! İl örgütü feshedildi, yeni başkan atandı! Verdiği cevap şaşırttı! Kimlik kontrolünde bir anda koşmaya başladı Tahran'dan siyonist rejime net mesaj! İran Meclis Başkanı Kalibaf bölgedeki tansiyonun asıl sorumlusunu ilan etti! "Gelinlik" vurgunu! Dudak uçuklatan fiyatlar yetmedi, şimdi de bu parası çıktı 6 kişi hayatını kaybetti! Gaz dolum istasyonunda korkunç patlama ABD, İran ablukasını ihlal eden tankeri savaş uçağıyla vurdu Vatandaş iki metre uçtu, o arabasını inceledi İran resmi haber ajansı paylaştı: Boom boom Tel Aviv! Kılıçdaroğlu Kurultay kararını duyurdu Oytun Erbaş: Huzur İslam’da, uzun yaşam ise namazda!
Gündem Vali Gül’den yangın tedbiri uyarısı! Yol kenarlarındaki o detaylar temizleniyor: ‘Aksaklığa asla meydan verilmesin’
Gündem

Vali Gül’den yangın tedbiri uyarısı! Yol kenarlarındaki o detaylar temizleniyor: ‘Aksaklığa asla meydan verilmesin’

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Vali Gül’den yangın tedbiri uyarısı! Yol kenarlarındaki o detaylar temizleniyor: ‘Aksaklığa asla meydan verilmesin’

İstanbul Valiliği, yaz mevsiminin gelmesiyle tırmanışa geçen hava sıcaklıkları ve yoğunlaşan insan hareketliliği sonrası mega kentte ormanları korumak adına acil kodlu bir talimat yayınladı. Vali Davut Gül’ün imzasıyla İBB, kaymakamlıklar, emniyet, jandarma ve bakanlık bölge müdürlüklerine gönderilen resmi yazıda, şehir içi ve şehir dışındaki tüm yol kenarları ile ana arterlerdeki kurumuş otların saniyeler içinde temizlenmesi istendi; ‘Aksaklığa meydan verilmesin’ uyarısı yapıldı.

İstanbul Valiliği, yangınlara karşı önlem alınması amacıyla yol kenarlarındaki tüm yanıcı materyaller ile kurumuş otların temizlenmesine yönelik ilgili kurum ve kuruluşlara yazı gönderdi.

Vali Davut Gül'ün imzasıyla, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, 39 ilçe kaymakamlığı ve belediye başkanlıkları, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 1. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü, TCDD 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma ve Milli Parklar 1. Bölge Müdürlüğüne gönderilen yazıda, yaz mevsimiyle birlikte hava sıcaklıklarında artış meydana geldiği belirtildi.

Yoğunlaşan insan ve araç hareketliliğiyle kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde oluşan yangınların önlenmesinin amaçlandığı ifade edilen yazıda, seyir halindeki araçlardan atılan sigara izmaritleri, araç egzozları ve tren raylarından çıkan kıvılcımlar gibi nedenlerle çok sayıda yangına sebep olan şehir içi ve şehir dışı yol kenarlarındaki kurumuş otların temizlenmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

Bu doğrultuda, sorumlu kurum ve kuruluşlar tarafından başta ana arterler olmak üzere yol kenarlarındaki tüm yanıcı materyallerl ie kurumuş otların temizliğinin sağlanması gerektiği kaydedildi.

Yazıda, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda uyarıda bulunuldu.

Valilik sabaha karşı duyurdu: Kayıp 3 yaşındaki Aybüke, sağ olarak bulundu
Valilik sabaha karşı duyurdu: Kayıp 3 yaşındaki Aybüke, sağ olarak bulundu

Gündem

Valilik sabaha karşı duyurdu: Kayıp 3 yaşındaki Aybüke, sağ olarak bulundu

İzmir'de orman alarmı! Valilik 5 aylık yasak kararı aldı
İzmir'de orman alarmı! Valilik 5 aylık yasak kararı aldı

Gündem

İzmir'de orman alarmı! Valilik 5 aylık yasak kararı aldı

Yalan rüzgarına valilik 'dur' dedi! Kılıçdaroğlu afişlerinde gerçek ortaya çıktı
Yalan rüzgarına valilik 'dur' dedi! Kılıçdaroğlu afişlerinde gerçek ortaya çıktı

Gündem

Yalan rüzgarına valilik 'dur' dedi! Kılıçdaroğlu afişlerinde gerçek ortaya çıktı

Valilik tarih vererek duyurdu! İstanbul’da ormanlara giriş yasaklandı
Valilik tarih vererek duyurdu! İstanbul’da ormanlara giriş yasaklandı

Gündem

Valilik tarih vererek duyurdu! İstanbul’da ormanlara giriş yasaklandı

Avrasya Tüneli'nde korkutan kaza: Yola su aktı, valilik açıklama yaptı
Avrasya Tüneli'nde korkutan kaza: Yola su aktı, valilik açıklama yaptı

Gündem

Avrasya Tüneli'nde korkutan kaza: Yola su aktı, valilik açıklama yaptı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23