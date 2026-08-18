VAKFIKEBİR SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2022/1575

KARAR NO : 2026/674

SAYIN SALİHA UÇANER : TC:157*****568

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi (Paylı Mülkiyette) davası sonucunda;

Davalılardan Saliha Uçaner'in mersin adresine çıkartılan tebligat bila ikmal iade edilmiş, kolluk kuvvetlerince yaptırılan araştırmadan da herhangi bir sonuç alınamadığından ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olmakla;

HÜKÜM : Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

DAVANIN KABULÜ İLE; Dava konusu Trabzon ili, Vakfıkebir ilçesi, Yıldız mahallesi, 110 ada 18 ve 106 ada 2 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerindeki ORTAKLIĞIN ÜZERİLERİNDEKİ MUHDESATLARLA BİRLİKTE UMUMA AÇIK ARTIRMA SURETİYLE SATIŞ YOLUYLA GİDERİLMESİNE,

Dair, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 hafta içerisinde (HMK 345/1) mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer mahkemesine dilekçe verilmek suretiyle Trabzon Bölge Adliye Mahkemesine istinaf yolu açık olmak üzere, bir kısım davalı vekili Av. Ümit Akyıldız, davacı vekili Av. Şeyma Koloğlu Efendioğlu ile davalılardan Yaşar Yıldız ile Zehra Gültekin'in yüzlerine karşı, diğer tarafların yokluklarında verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 17/07/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02530433