VAKFIKEBİR ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
VAKFIKEBİR ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
DOSYA NO: 2023/496
Müşteki Ali Tağrikulu'na karşı kasten yaralama suçundan Mahkememizin 28/02/2024 Tarih ve 2023/496 Esas 2024/191 Karar sayılı kararı ile sanık Ahmet Tağrikulu hakkında 5237 sayılı TCK nın 86/1, 86/3-e, 87/1-d, 87/1-son,62/1 maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, , sanık hakkındaki kazanılmış hak nedeniyle cezasının 1 yıl 3 ay hapis cezası üzerinden infazına karar verilmiştir. Belirtilen karar sanık tarafından süresi içinde istinaf edilmiştir. Mahkememiz kararı ve istinaf talebi Trabzon ili Vakfıkebir ilçesi Karatepe mahallesi nüfusuna kayıtlı Mehmet ve Asiye oğlu 10/01/1970 doğumlu ali Tağrikulu'na adreslerine tebligat yapılamadığından;7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince gazete ilanı yoluyla tebliği, aynı kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilgiliye tebligatın yapılmış sayılması ilanen tebliğ olunur.
#ilangovtr
Basın No: ILN02056665