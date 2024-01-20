VAKFIKEBİR ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
VAKFIKEBİR ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
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DOSYA NO:2012/150 KARAR NO: 2023/751
4733 Sayılı Yasaya aykarılık suçundan sanıklar Lia TABUKASHVILI ve Marına LAGHADZE haklarında mahkememizde görülen kamu davası sonucunda;
Sanıklar MARINA LAGHADZE ve LIA TABUKASHVILI haklarında 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan, 4733 Sayılı Kanunun 8/4 maddesi gereğince cezalandırılması amacıyla mahkememize kamu davası açılmış ise de; suç tarihinin 28.05.2012 olduğu, sanığın eyleminin 4733 Sayılı Yasanın 8/4 maddesi kapsamında kaldığı gözetilerek 5237 Sayılı TCK'nun 66/1-e maddesi gereğince 8 yıllık asli zaman aşımına tabi olduğu,sanıklar hakkında açılan kamu davasının 5237 sayılı TCK’nın 66/1-e ve 5271 sayılı CMK'nın 223/8. maddeleri uyarınca vaki ZAMANAŞIMI NEDENİYLE DÜŞMESİNE,
Adli Emanetin 2012/93 sırasına kayıtlı suça konu kaçak olduğu anlaşılan eşyaların 5607 sayılı Yasanın 13. maddesi yollamasıyla TCK'nun 54/4. maddesi gereğince MÜSADERESİNE,
Yargılama giderlerinin hazine üzerinde bırakılmasına karar verilmiştir.
Adresleri tespit edilemeyen 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve 29. maddeleri gereğince gazete ilanı yoluyla tebliği, aynı kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra ilgililere tebligatın yapılmış sayılması ilanen tebliğ olunur.
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Basın No: ILN01969803