Vahap Munyar kimdir? Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar istifa mı etti?

Son dakika medya haberine göre, Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar istifa ettiği öğrenildi. 22 Mayıs 2018'de Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevi olan Vahap Munyar kimdir? Vahap Munyar Hürriyet Gazetesi genel yayın yönetmenliğinden neden istifa etti?

Doğan Grubu'ndan Demirören Holding'e satılan Hürriyet gazetesinde 'eve tebligat' yoluyla işten çıkarılan gazetecilerin ardından, gazetenin tepesinden de istifa haberi geldi. Genel Yayın Yönetmenliği koltuğunu Fikret Bila'dan devralan Vahap Munyar bugün görevinden istifa etti.

Vahap Munyar kimdir?

Hürriyet’in yeni Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, 1958 yılında Malatya’da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Malatya’da tamamladı. 1980’de İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi’ne bağlı Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu’nu (şimdiki adı Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi) bitirdi. Üniversitede öğrenciliği sırasında, 1978’de bir arşivde gazete keserek mesleğe ilk adımı attı. 1979’da Anka Ajansı’nın İstanbul ofisine geçti.

1984’te Hürriyet Gazetesi Ekonomi Servisi’ne muhabir olarak girdi. Hürriyet’te iken Başbakanlık Basın Yayın’ın bursuyla 6 aylığına İngiltere’ye dil eğitimine gitti. Dönüşünde (Mayıs 1987) yeni kurulan Söz gazetesinin 4 yazı işleri müdüründen biri oldu. Aynı yılın kasım ayında geçtiği Milliyet Gazetesi Ekonomi Servisi’nde 5 yıl görev yaptı.

Ekim 1992’de Hürriyet’e Ekonomi Müdür Yardımcısı göreviyle döndü. Sonra Hürriyet Ekonomi Müdürü oldu. Bu görevini 15 yıl aralıksız sürdürdükten sonra köşe yazarlığına devam etti.

Munyar, meslektaşı Emine Munyar’la evli. Kızı, ABD’de müzik eğitimini tamamladı. Vahap Munyar, 2002 yılından bu yana yönetiminde bulunduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nde (TGC) halen başkanvekili olarak görev yapıyor.