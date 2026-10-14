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Gündem Uzun süre dışarı çıkmadı: Pansiyonda cansız bedeni bulundu
Gündem

Uzun süre dışarı çıkmadı: Pansiyonda cansız bedeni bulundu

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Uzun süre dışarı çıkmadı: Pansiyonda cansız bedeni bulundu

Antalya’nın Alanya ilçesinde pansiyonda konaklayan 71 yaşındaki Nurettin Acar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Saray Mahallesi'ndeki pansiyonda kalan Acar'ın uzun süre odasından çıkmaması üzerine odaya giren personel, kendisini yerde hareketsiz halde buldu.

 

İhbar üzerine pansiyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Acar'ın cenazesi, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.

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