Uzun süre dışarı çıkmadı: Pansiyonda cansız bedeni bulundu
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Antalya’nın Alanya ilçesinde pansiyonda konaklayan 71 yaşındaki Nurettin Acar’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Saray Mahallesi'ndeki pansiyonda kalan Acar'ın uzun süre odasından çıkmaması üzerine odaya giren personel, kendisini yerde hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine pansiyona polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Acar'ın cenazesi, Alanya Belediyesi morguna kaldırıldı.