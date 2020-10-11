Üzüm reçeli nasıl yapılır?
Kolay üzüm reçeli tarifi | Reçeller kahvaltı sofralarının olmazsa olmazıdır. Leziz reçellerle hamur işlerinizi de tatlandırabilirsiniz. Ekim ayında elma, armut ve üzüm reçeli hazırlanabilir. Mevsime uygun reçel hazırlamak isteyenler "Üzüm reçeli tarifi", "Basit üzüm reçeli tarifi" , "En lezzetli üzüm reçeli nasıl yapılır?" sorularını araştırıyor.
Basit reçel tarifi | Üzüm reçeli kahvaltı sofralarınızı şenlendirecek bir lezzet. Son derece basit bir tarifle damakları şenlendirecek reçeller hazırlayabilirsiniz. İşte, üzüm reçeli tarifi.
Üzüm reçeli tarifi
Malzemeler:
- 1 kilo üzüm
- 1 kilo şeker
- Yarım su bardağı su
- 1 adet çubuk tarçın
- 1 yemek kaşığı limon suyu
Üzüm reçeli nasıl yapılır?
Öncelikle üzümleri yıkayarak işe başlayın.
Üzümleri yıkayıp, saplarını koparın.
Bir tencerenin içerisine üzümü ve şekeri alın.
Tencerenin kapağını kapatın ve meyvenin suyunu bırakmasını bekleyin.
Birkaç saatin sonunda içme suyunu tencereye alın ve ocağın altını açın.
Reçel kaynarken oluşan köqüğü kevgirle alın.
35-40 dakika kadar reçeli kısık ateşte pişirin.
40 dakikanın sonunda tencereye çubuk tarçını atın ve 10 dakika kadar daha pişirin.
Son olarak tarçını alıp limon suyunu ekleyin.
Birkaç taşım kaynadıktan sonra reçelin altını kapatın.
Sıcak reçeli sterilize edilmiş kavanozlara bölüştürün.
Reçel kavanozlarının kapaklarını kapatın.
Kavanozları ters çevirin ve soğumasını bekleyin.
Reçelleri karanlık ve serin bir yerde muhafaza edin.