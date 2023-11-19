Uzmanlar uyardı! Uzun süre değiştirilmeyen çarşaflardaki risk..
Uzmanlar, uzun süre değiştirilmeyen çarşafların sağlık için zararlı olduğu ve ciddi risk oluşturabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
Bir araştırmaya göre, bazı bekar erkekler yatak çarşaflarını yalnızca dört ayda bir değiştirirken, çiftler çarşaflarını ortalama ayda bir değiştiriyor.
Uzmanlara göre, çarşaflar, yorganlar ve yastıklar zamanla toz akarlarının ve bakterilerin üreme alanı haline geliyor.
Ayrıca, kirli yataklar yoluyla enfeksiyonlar bile bulaşabiliyor.
1. Alerji riski
Yatak takımları ve yastıklar, görülemeyecek kadar küçük ama çok sayıda olan toz akarlarının üreme alanı haline gelir. Yüzlercesi yalnızca bir gram tozda gelişebilir ve 90 güne kadar hayatta kalarak hızlıca ürerler.
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Toz akarlarına karşı hassassanız veya alerjik rinitiniz varsa uykuya dalmakta zorluk yaşayabilir, gece daha sık uyanabilir ve horlayabilirsiniz.
2. Enfeksiyon
2017 yılında yapılan bir araştırma, enfeksiyonların kirli çarşaflardan bulaşabileceğini ortaya çıkardı.
3. Cilt sorunları
Yatağınız her gece saatlerce cildinizle doğrudan temas halindedir. Uyurken vücudunuz yağlar salgılar, ölü deri hücrelerini döker ve terler.
Bu maddeler zamanla çarşaflarınızda ve yastık kılıflarınızda birikerek gözeneklerin tıkanmasına, sivilce oluşumuna ve cilt tahrişine neden olabilir.
Çarşaflarımızı ne kadar sıklıkta değiştirmeliyiz?
Çarşaflarımızı haftada bir kez, ortalama iki kez değiştirmemiz gerekiyor.
Kadın - Aile
Yumurta haşlarken suya bunu ekleyin, kabuklarının nasıl kolay soyulduğuna inanamayacaksınız!