  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çocuğunu özel okula gönderen aileler işte şimdi hapı yuttu! Bu karar sonrası büyük şok yaşayacaklar

Tezgah tezgah gezip etiket incelemeye son! Sebze-meyve fiyatlarında şok eden gelişme! Pazar arabaları ağzına kadar dolacak

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli otomobiller belli oldu! Sıfır otomobil fiyatları güncellendi yeni liste açıklandı

Önce protesto, şimdi reklam… Ne kadar aldın Berna?

Konut, araç, altın dönemi kapanıyor! Herkes yatırım için bunu bekliyordu! Paraya para demeyeceksiniz

Yıllardır inkar ediyorlardı! Özgür özel yedikleri haltı itiraf etti

Avrupa, Türkiye'den akın akın çalışan arıyor! "1,2 milyonluk açık söz konusu"

Söz verdi ve yan çizdi! Namus ve şeref nerede?

Bakın kimin mesajını paylaştı Mehmet Şimşek’ten Sürpriz mesaj

İsrail 'Hamas tüneli' olduğunu iddia etmişti! Görüntüler foseptik çukuru çıktı
Sağlık Uzmanlar uyardı! Uzun süre değiştirilmeyen çarşaflardaki risk..
Sağlık

Uzmanlar uyardı! Uzun süre değiştirilmeyen çarşaflardaki risk..

Yeniakit Publisher
2023-11-19 22:26:00 - 2023-11-19 22:50:39
Uzmanlar uyardı! Uzun süre değiştirilmeyen çarşaflardaki risk..

Uzmanlar, uzun süre değiştirilmeyen çarşafların sağlık için zararlı olduğu ve ciddi risk oluşturabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Bir araştırmaya göre, bazı bekar erkekler yatak çarşaflarını yalnızca dört ayda bir değiştirirken, çiftler çarşaflarını ortalama ayda bir değiştiriyor.

Uzmanlara göre, çarşaflar, yorganlar ve yastıklar zamanla toz akarlarının ve bakterilerin üreme alanı haline geliyor.

Ayrıca, kirli yataklar yoluyla enfeksiyonlar bile bulaşabiliyor.

1. Alerji riski

Yatak takımları ve yastıklar, görülemeyecek kadar küçük ama çok sayıda olan toz akarlarının üreme alanı haline gelir. Yüzlercesi yalnızca bir gram tozda gelişebilir ve 90 güne kadar hayatta kalarak hızlıca ürerler.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Toz akarlarına karşı hassassanız veya alerjik rinitiniz varsa uykuya dalmakta zorluk yaşayabilir, gece daha sık uyanabilir ve horlayabilirsiniz.

2. Enfeksiyon

2017 yılında yapılan bir araştırma, enfeksiyonların kirli çarşaflardan bulaşabileceğini ortaya çıkardı.

3. Cilt sorunları

Yatağınız her gece saatlerce cildinizle doğrudan temas halindedir. Uyurken vücudunuz yağlar salgılar, ölü deri hücrelerini döker ve terler.

Bu maddeler zamanla çarşaflarınızda ve yastık kılıflarınızda birikerek gözeneklerin tıkanmasına, sivilce oluşumuna ve cilt tahrişine neden olabilir.

Çarşaflarımızı ne kadar sıklıkta değiştirmeliyiz?

Çarşaflarımızı haftada bir kez, ortalama iki kez değiştirmemiz gerekiyor.

Ceviz ağacının dibinde oturmak sakıncalı mıdır?
Ceviz ağacının dibinde oturmak sakıncalı mıdır?

Yaşam

Ceviz ağacının dibinde oturmak sakıncalı mıdır?

Yumurta haşlarken suya bunu ekleyin, kabuklarının nasıl kolay soyulduğuna inanamayacaksınız!
Yumurta haşlarken suya bunu ekleyin, kabuklarının nasıl kolay soyulduğuna inanamayacaksınız!

Kadın - Aile

Yumurta haşlarken suya bunu ekleyin, kabuklarının nasıl kolay soyulduğuna inanamayacaksınız!

Balı böyle tüketmek felç edip öldürüyor!
Balı böyle tüketmek felç edip öldürüyor!

Sağlık

Balı böyle tüketmek felç edip öldürüyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23