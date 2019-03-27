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Uzman Dr. Ertan Sarıbaş polen alerjisine karşı uyardı

SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:52
Uzman Dr. Ertan Sarıbaş polen alerjisine karşı uyardı

SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertan Sarıbaş, bahar aylarının kendini hissettirmesiyle birlikte polen alerjisine karşı vatandaşları uyardı. Sarıbaş, “Genetik yatkınlığı olan bireylerde gelişir. Polen alerjisi olanların dörtte biri baharda astım olur veya astımsa, şikayetleri artabilir. Polen mevsimi boyunca, alerjik olduğunuz polenlerin havada en yüksek sayıda olduğu vakitlerde evinizin pencerelerini açmayın” dedi.



SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertan Sarıbaş, bahar aylarının gelmesiyle polenlere karşı oluşabilecek alerjilere karşı vatandaşlara uyarılarda bulundu. Türkiye’nin bu sene sıcak bir kış geçirmesi nedeniyle şubat ayının başından bu yana polenli dönemin başladığı ifade eden Sarıbaş, polen alerjisine karşı vatandaşlara tavsiyelerde bulundu.



“Genetik yatkınlığı olan bireylerde gelişir”


Polen alerjisine yönelik açıklamalarda bulunan SBÜ Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Ertan Sarıbaş, “Alerji vücudun savunma sisteminin normalde diğer sağlıklı bireylerin reaksiyon vermediği maddelere karşı aşırı reaksiyon vermesidir. Genetik yatkınlığı olan bireylerde gelişir. Polen gibi alerjenler vücuda girdikten sonra daha önceki temas sonrası kendine karşı üretilmiş IgE’lere giderek bağlanır. Sonrasında da alerjik iltihaba neden olan başta histamin olmak üzere bazı maddeler kana salgılanır. Bunun ardından düz kaslarda kasılma, damarlarda genişleme, damar geçirgenliğinde artış ve ödeme bağlı olarak hapşırık, burun akıntısı, burun, boğaz, damak, kulak kaşıntısı, gözlerde sulanma, kaşınma, cilt döküntüsü gibi yakınmalar ortaya çıkar. Bu alerjik yakınmalar alerjik olunan maddeyle her karşılaşıldığında tekrar eder” dedi.



“Şubat başından bu yana polenli dönem başlamıştır"


Polen alerjisine yönelik bilgiler veren Sarıbaş, “Gençlerin yaklaşık yüzde 10-15’i polen alerjiktir. Polen alerjisi başka bir deyişle bir gençlik dönemi hastalığıdır. Ortalama 10-15 polen mevsimi sonrası kendiliğinden azalmakta ve geçmektedir. Polen alerjisi bir başka açıdan bakıldığında, bağışıklık yani koruma sistemlerinin çok iyi çalıştığının göstergesidir. Çünkü hapşırık ve nezle korunmaya yönelik reaksiyonlardır. Ağaç polenleri ilkbaharda bir ay, çimen polenleri ilkbahardan yaz sonuna kadar ve yabani çalı polenleri ise genellikle yaz, sonbahar döneminde alerjik rahatsızlık oluşturabilir. Ülkemiz bu yıl sıcak bir kış geçirdiğinden şubat başından bu yana polenli dönem başlamıştır. Tedavide korunma ve ilaç tedavisi önceliklidir. Dış ortamda gözleri tamamen kapayan bir güneş gözlüğü kullanılmalıdır. Kortizon içeren burun spreyleri ve antihistaminik ilaçlar tüm polen sezonu boyunca doktor kontrolü ile kullanılabilir. Polen alerjisi olanların dörtte biri baharda astım olur veya astımsa, şikayetleri artabilir. Mutlaka doktor kontrolünden geçmeleri önerilir. Polen mevsimi boyunca, alerjik olduğunuz polenlerin havada en yüksek sayıda olduğu vakitlerde evinizin pencerelerini açmayın. Havalandırmanız kısa süreli ve mümkünse yağmur esnasında olabilir” dedi.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:52
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