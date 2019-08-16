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Uyurgezerlik nedir? Uyurgezerlik tedavi gerektirir mi?

Somnambulizm olarak da bilinen uyurgezerlik, dünyanın dört bir yanında karşılaşılan bir problemdir. Hakkında pek çok rivayet bulunan uyurgezerlik zaman zaman hem kişinin kendisine hem de çevresinde zarar verebilir. Ayrıca bazı vakalarda halüsinasyon görmek gibi algı bozuklukları yaşanabildiği gibi bu durum cinayete kadar varabilir. Peki, uyurgezerlik nedir? Uyurgezerlik tedavi gerektirir mi?

16 Ağustos 2019 Cuma 18:04
Uyurgezerlik nedir? Uyurgezerlik tedavi gerektirir mi?

Somnambulizm olarak da bilinen uyurgezerlik, dünyanın dört bir yanında karşılaşılan bir problemdir. Hakkında pek çok rivayet bulunan uyurgezerlik zaman zaman hem kişinin kendisine hem de çevresinde zarar verebilir. Ayrıca bazı vakalarda halüsinasyon görmek gibi algı bozuklukları yaşanabildiği gibi bu durum cinayete kadar varabilir. Peki, uyurgezerlik nedir? Uyurgezerlik tedavi gerektirir mi?

Uyurgezerlik nedir?

Uyurgezerlik ya da bilinen diğer adlarıyla uyurgezer veya uykuda gezinme, parasomni kategorisinde bir tür uyku bozukluğudur. Uyurgezerler düşük bilinç halinde olmalarına rağmen, yavaş dalga uykusu aşamasından kaynaklanan ve genellikle tam bir bilinç durumunda gerçekleştirdikleri faaliyetleri gerçekleştirirler. Bu faaliyetler kişinin yatakta oturması, banyo veya yürüyüş ya da temizlik yapması gibi basit faaliyetler olabileceği gibi araç sürme ve yemek pişirme gibi daha karmaşık faaliyetler de olabilir.

Uyurgezerlik genellikle basit durumlarda oluşabilmesine rağmen, tekrarlanan davranış haline geldiği ve bazen uyurken karmaşık davranışlar sergileyen insanlarda da oluşabildiğine dair raporlar bulunmaktadır. Fakat bunların meşruluğuna dair tartışmalar bulunmaktadır. Uyurgezerler, bu faaliyetlerini genellikle belleklerinde bir miktar tutar ya da hiç tutamazlar. Bu esnada uyurgezerlerin gözleri açık olmasına rağmen, göz bebekleri sönük ve üzerleri sırlı gibidir. Uyurgezerlik süre olarak 30 dakika kadar sürebileceği gibi 30 saniye kadar kısa süreler içerisinde de gerçekleşebilir.

Çocuklarda uyurgezerlik

Çocukluk çağı uyurgezerlikte genetik alt yapının önemli olduğunu vurgulayan Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Burcu Örmeci, erişkinlikteki uyurgezerliğin altında başka patolojiler yatabileceğine işaret ediyor ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Çocuklukta genelde ailede bir ya da iki jenerasyon öncesinde uyurgezerlik hikayesi vardır. Genetik yatkınlık daha ön plandadır. Yetişkinlikte ise stresle ilişkili faktörler daha yoğundur. Ayrıca uykuda huzursuz bacak sendromu, uyku apnesi, parasomniler, uykuyla ilişkili panik bozukluk gibi sorunlar, uyurgezerliğin zeminindedir."

Çocukluk çağındaki okul ve sınav stresi ile yorgunluğunun uyurgezerliğe davetiye çıkardığını belirten Doç. Dr. Burcu Örmeci, bu yaştaki çocukların sınav stresiyle baş edebilmesine yönelik davranışsal terapiler veya kaygı düzeyi yüksek bazı çocuklarda rahatlatıcı egzersizler ile bunun önüne geçilebileceğini belirtti. Doç.Dr. Burcu Örmeci, "Uzun vadede gerekli önlemler alınırsa iyi huylu bir hastalık uyurgezerlik. Korkulacak bir şey değil. Altta yatan başka bir neden olup olmadığı mutlaka araştırılmalı. Bir de kendisine zarar verme potansiyeli olan durumlara karşı gerekli önlemler alınmalı. Örneğin pencerelere özel kilit takılabilir, yatmadan önce evin kapısı kilitlenip anahtarı anne baba yanına alabilir, kendisini yaralayabileceği kesici, elektrikli aletler vs mutlaka ortadan kaldırılmalı" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 18:04
  1. Uyurgezerlik hastası
  2. uyurgezerlik nedir
  3. Uyurgezerlik nasıl belirtiler gösterir?
  4. Uyurgezerlik nasıl tedavi edilir?
  5. çocuklarda Uyurgezerlik

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