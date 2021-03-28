Uyanış Büyük Selçuklu'ya katılacağı iddia edilmişti! Kenan İmirzalıoğlu'ndan açıklama geldi

Kenan İmirzalıoğlu'ndan Kurtlar Vadisi Kaos açıklaması geldi. Son olarak Kim Milyoner Olmak İster'de karşımıza çıkan Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni projeleri merak ediliyordu.

ATV ekranlarında cumartesi günleri yayınlanmaya başlanan Kardeşlerim dizisiyle Kim Milyoner Olmak İster ekranlardaki macerasına kısa süreliğine ara verdi. Oyuncunun geçtiğimiz haftalarda Kurtlar Vadisi Kaos ile ilgili açıklaması ve haber sitelerinde Kenan İmirzalıoğlu'nun Kaos'a yeşil ışık yaktığı iddiaları çok konuşulmuştu. Kenan İmirzalıoğlu Kurtlar Vadisi Kaos iddiaları hakkında ortaya atılan iddialara son noktayı koydu ve muhabirlere yeni projelerinden de bahsetti.

Açıklama yapmıştı

Son dönemde pek çok haber sitesinde "Kenan İmirzalıoğlu, Kurtlar Vadisi Kaos'a yeşil ışık yaktı" şeklinde haberlerin yapıldı ve bu iddia birçok kesimi heyecanlandırdı.

Ulus'ta objektiflere takılan Kenan İmirzalıoğlu yeni projeleri hakkında açıklama yaparak Kurtlar Vadisi Kaos ve Kim Milyoner Olmak İster hakkında da merak edilenleri de paylaştı.

Kenan İmirzalıoğlu Kurtlar Vadisi Kaos dizisiyle ilgili bir görüşmeleri hakkında ortaya atılan iddiaları net bir şekilde yanıtladı.

Görüşmem yok demişti

İmirzalıoğlu, "O yanlış anlaşıldı. Kurtlar Vadisi öyle bir görüşmem yok. Geçen sefer de aynı şeyi söylemiştim ama, yanlış anlaşılmış, yeşil ışık yakıyor diye. Öyle bir şey yok. Ortada bir ışık falan da yok." ifadelerini kullandı.

Uyanış iddia edilmişti

Kenan İmirzalıoğlu'nun tarihe olan merakı sonrası birçok kişi oyuncunun Uyanış Büyük Selçuklu'ya katılabileceğini gündeme getirdi. Oyuncu açıklamasının ardından bu iddialara da yanıt verdi.

Yeni açıklama

Ulus'ta görüntülenen Kenan İmirzalıoğlu, tarih merakından dolayı öğretmen tuttuğu iddialarına, "Yok tutmadım da, niyetimiz var. Biraz daha derinlemesine öğrenelim diye. Bir muhabbet arasında konuşulmuştu baya ciddiye döndü. Haber olacak bir durumu yok yani. Sadece tarih merakımdan o kadar" dedi.