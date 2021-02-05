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Medya Uyanış Büyük Selçuklu’nun yapımcısı Emre Konuk’tan vatandaşlara önemli uyarı!
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu’nun yapımcısı Emre Konuk’tan vatandaşlara önemli uyarı!

Reytinglerde rekor kıran Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yapımcı ve senaristi Emre Konuk sosyal medya hesabından vatandaşlara çok önemli uyarıda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 13:55:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu’nun yapımcısı Emre Konuk’tan vatandaşlara önemli uyarı!

Başrolünde Buğra Gülsoy’un olduğu TRT1'in reyting rekortmeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümleriyle nefes kesmeye devam ediyor.

Zirveyi kaptırmayan dizi günlerce çalışılan savaş sahneleriyle dikkat çekerken, büyük dekorları ve çok fazla sayıda figüran oyuncuları ile de biliniyor.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yapımcı ve senaristi Emre Konuk, sosyal medya hesabından vatandaşlara önemli uyarıda bulundu.

Dönem dizisi olduğu için çok fazla sahnesi olan diziye sık sık figüran oyuncuların dahil olduğu, at ve kılıç eğitimleri için özel ekiplerin geldiği gündem olmuştu.

Oyuncu olmak isteyen veya diziye figüran olarak katılmak isteyen bazı vatandaşlar ajanslara başvurularını sürdürüyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye genelinde dizi için ‘oyuncu adayları aranmaktadır’ gibi duyurular sıklaşmaya başladı.

Konuya ilişkin Uyanış Büyük Selçuklu dizisi yapımcı ve senaristi Emre Konuk vatandaşlara seslenerek şu ifadeleri kullandı:

Son günlerde Uyanış Büyük Selçuklu dizimiz için İstanbul başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde yeni bölümler için oyuncu adayları arandığı şeklinde duyurular yapıp, otellerde organizasyonlar düzenleyerek başvuran kişilerden kayıt parası adı altında ücretler alıp vatandaşlarımızı dolandırdıkları tespit edilmiştir.

Yapım şirketi olarak belirtmemiz gerekir ki; şirketimiz tarafından herhangi bir ilde oyuncu seçimleri yapılmamakta olup, dizimizin oyuncu ihtiyaçları sadece arka jeneriğimizde bulunan yetkili ajanslar tarafından karşılanmaktadır.

Bu tip sahte organizasyonlarla vatandaşlarımızı mağdur eden kişi ve kurumlar belirlenmiş olup şirketimizce savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur.

Vatandaşlarımızın bu tarz haberleri duymaları ve görmeleri halinde şirketimize ihbar etmeleri rica olunur.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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