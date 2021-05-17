Uyanış Büyük Selçuklu’da sürpriz gelişme! Diziden ayrılıyorlar

TRT1'de ekranlara gelen dönem dizisi Uyanış Büyük Selçuklu reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş, diziyle ilgili sürpriz gelişmeleri kamuoyu ile paylaştı.

Tv100'deki köşesinden son haberleri yazan Birsen Altuntaş İsmail Ege Şaşmaz ve Sevda Erginci'nin diziye veda edeceğini ifade etti.

İşte Birsen Altuntaş'ın o ifadeleri:

Akli Film'in TRT için çektiği "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisi, 35. bölümde sezon arası veriyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizide İsmail Ege Şaşmaz ekibe veda edecek. Sedat İnci'nin yönetmen koltuğuna oturduğu dizide ayrıca başrol oyuncularından Sevda Erginci de hayat verdiği "Turna" karakterinin senaryodaki hikâyesi bittiği için sezon sonunda projeden ayrılıyor.

Kadroya yeni isim

Öte yandan dev prodüksiyonlu "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisi birbirinden başarılı isimleri konuk etmeye devam ediyor. Başarılı oyuncu Abdül Süsler, fenomen dizinin 33. ve 34. bölümünde "Kıpçak beyi" rolüyle seyirci karşısına çıkacak.

Akli Film'in başrolünü usta oyuncu Mehmet Özgür'ün oynadığı ve yine TRT için hazırladığı 30 bölümlük dönem dizisi "Hay Sultan"ın çekimleri ise 10 Haziran'da bitiyor.