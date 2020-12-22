Uyanış Büyük Selçuklu'da ekrana kilitleyen zikir sahnesi!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi zikir sahnesi ile izleyicilerinden tam not almayı başardı. Senaryosunu Serdar Özönalan ve Emre Konuk’un kaleme aldığı, yönetmenliğinde Sedat İnci’nin oturduğu Uyanış Büyük Selçuklu dizisi pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizileri arasında yer alıyor. TRT 1 ekranlarında yayınlanan dizi Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun devlet yapısını, siyasi olaylarını, savaşlarını ve Melikşah'ın hayatını izleyiciye aktarıyor.

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin 13. bölümünden bir parça paylaşıldı. Yusuf Hemedani Hazretleri ile Devran Zikri sahnesi izleyicilerin takdirini topladı. İzleyicilerden bir tanesi “Ecdadımızı hissettiren, hatırlatan yapımlar, hep var olun” yorumunu yaparken bir başka izleyici ise “Allahı'm sana şükürler olsun böyle bir dizi bekliyorduk” cümlelerine yer verdi.