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Medya Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısı Emre Konuk müjdeyi verdi!
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısı Emre Konuk müjdeyi verdi!

TRT’de izleyicileri ekrana kilitleyen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 16:29:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu yapımcısı Emre Konuk müjdeyi verdi!

Pazartesi akşamları izleyici ile buluşan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin setinde koronavirüs paniği yaşandı. Testi pozitif çıkan çalışanlar nedeniyle dizinin çekimlerine ara verilirken, sevilen dizinin 26. Bölümünün yayınlanmayacağı açıklanmıştı.

TRT tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

Dizi setlerimizde yapılan rutin taramalar sonucunda Uyanış: Büyük Selçuklu dizimizin setinde Kovid-19 vakaları tespit edilmiştir. Karantinaya alınan set çalışanlarımızın sağlık durumları iyidir ve yakından takip edilmektedir. Yaşanan süreç dizi oyuncularımız ve tüm set çalışanlarımız ile paylaşılarak dizimizin çekimlerine 5 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu zorunlu ara nedeniyle 22 Mart 2021 Pazartesi günü Uyanış: Büyük Selçuklu'nun yeni bölümü yayınlanamayacaktır. Aynı gün ve saatte "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmi (TV'de ilk kez) TRT1 ekranında olacaktır. İzleyicilerimizin anlayış ve desteği için şimdiden teşekkür ederiz. Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

Dizi yapımcı Emre Konuk’tan sosyal medya hesabından yeni açıklama geldi.

Emre Konuk hayranlara müjdeyi vererek, ‘Kaderin gayrete olan aşkına şahidiz. Yeniden huzurlarınıza gelmek için Uyanış Büyük Selçuklu dizimizin çekimlerine başladı. 29 Mart Pazartesi günü güçlü bir bölümle buluşmak dileğiyle. Sağlıklı kalın’ dedi.

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