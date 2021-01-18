Uyanış Büyük Selçuklu Mah Melek Hatun kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyicileri tarafından dizideki Mah Melek Hatun dikkat çekti. Peki Mah Melek Hatun gerçekte kimdir? Mah Melek Hatun’u oynayan Buse Meral kimdir?
Oyuncu Buse Meral’ın oynadığı Mah Melek Hatun hakkında detaylı malumat pek bulunmasa da hakkında bilinen şey Sultan Melikşah’ın Terken Hatun’dan dünyaya gelen kızıdır. Peki Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Mah Melek Hatun’u oynayan Buse Meral kimdir?
Oyuncu Buse Meral, 25 Temmuz 1999 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Mareşal Fevzi Çakmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden mezun olur. İlk oyunculuğunda 2018 yılında bir TV dizisi olan Ege’nin Hamsisi dizisinde Derya Çınar karakterini oynayan Buse Meral, şimdilerde TRT 1 ekranlarında yer alan Elimi Bırakma dizisinde rol alırken, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Mah Melek Hatun’u oynuyor.
Buse Meral’in rol aldığı diziler ve filmler:
2019 – Elimi Bırakma (TV Dizisi)
2018 – 2019 – Tek Yürek (Serenay) (TV Dizisi)
2018 – Ege’nin Hamsisi (Derya) (TV Dizisi)