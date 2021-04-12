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Medya Uyanış Büyük Selçuklu hayranlarına kötü haber
Medya

Uyanış Büyük Selçuklu hayranlarına kötü haber

TRT1'de ekranlara gelen dönem dizisi Uyanış Büyük Selçuklu için sezon finali kararı çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-04-12 13:37:00 -
Uyanış Büyük Selçuklu hayranlarına kötü haber

Ekin Koç, Sevda Erginci ve Buğra Gülsoy'un başrollerini paylaştığı TRT'in sevilen dizisi "Uyanış Büyük Selçuklu'nun sezon final tarihi belli oldu. İşte ayrıntılar...

TV100'ün haberine göre, seyirciyi TRT 1 ekranlarına kilitleyen iddialı dizi Uyanış Büyük Selçuklu'nun ne zaman sezon finali yapacağı merak konusu olmuştu.

Pazartesi akşamlarına damga vuran "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisinin sezon final tarihi netleşti.

Dev bütçeli dizi 36. bölümde sezon arası verecek ve yeni sezonda yine güçlü oyuncu kadrosuyla seyirci karşısında olacak.

Gazeteci Birsen Altuntaş, TV100'de kaleme aldığı yazısında, "Akli Film'in TRT için çektiği ve pazartesi akşamlarına damgasını vuran "Uyanış Büyük Selçuklu" dizisinin sezon final tarihi netleşti. Dev bütçeli dizi 36. bölümde sezon arası verecek ve yeni sezonda yine güçlü oyuncu kadrosuyla seyirci karşısında olacak" diyerek kritik gelişmeyi paylaştı.

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