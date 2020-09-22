Uyanış Büyük Selçuklu Devleti Melikşah Buğra Gülsoy kimdir?

TRT 1’de yayınlanan fragmanıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 28 Eylül Pazartesi günü izleyicisiyle buluşacak. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin yayın saati 20.00 olarak açıklandı. TRT 1’de yayınlanan Diriliş Ertuğrul ile tüm dünyaya Osmanlı Devleti’nin adaletini, İslam’a olan bağlılığını, devlete olan saygıyı, örf ve adetlere bağlılığının yanında devlete alan sadakati gösterildi. Türkiye’de reyting rekorları kıran Diriliş Ertuğrul dizisinden sonra TRT 1’de bu kez Büyük Selçuklu İmparatorluğu dönemini anlatan bir dizi yer alacak. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde başrol oyuncusu olan Buğra Gülsoy, Melikşah’ı oynayacak. Peki Buğra Gülsoy kimdir? Buğra Gülsoy nerelidir? Buğra Gülsoy kaç yaşındadır? Buğra Gülsoy hangi film ve dizilerde oynadı?

Buğra Gülsoy kimdir?

Buğra Gülsoy, 22 Şubat 1982 tarihinde Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ankara'da tamamlayan Buğra Gülsoy, 2004 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin mimarlık bölümünden lisans diplomasını aldı. Üniversite dönemlerinde Kıbrıs Devlet Tiyatrosu’nda farklı kategorilerde oyunlarda boy gösteren Buğra Gülsoy, kısa film yönetmenliğine de imza atmıştır. Kıbrıs Film Derneğinin kurucuları arasında yer alan Buğra Gülsoy, Uluslararası Kıbrıs Kısa Fim Festivali'nin projenin tasarımcısı ve direktörüdür.

Buğra Gülsoy hangi filmlerde oynadı?

2008 yılında Kanal D’de yayınlanan “Hepimiz Birimiz İçin” adlı diziyle televizyon ekranlarına merhaba diyen Buğra Gülsoy, ATV ekranlarında yayınlanan Unutulmaz dizisinde Tolga rolünü oynadı.

Kanal D'de yayınlanan, “Kuzey Güney” isimli dizide Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaşmış ve bu dizide Güney Tekinoğlu karakterini oynayan Buğra Gülsoy, daha sonra TRT 1'de yayınlanan “Eski Hikaye” adlı dizide başrol oyuncusu olarak karşımıza çıkmış ve bu dizide Mete karakterini oynamıştır.